2026. február 7., szombat

Előd

Külföld

Putyin és Hszi Csin-ping beszélgetése rossz hír a Nyugat számára

Közös álláspont

MH
 2026. február 7. szombat. 11:13
Putyin és Hszi beszélgetése Moszkva és Peking szétválasztására tett kísérletek kudarcát mutatja.

Putyin és Hszi Csin-ping beszélgetése rossz hír a Nyugat számára
Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kremlből folytatott videohívást Hszi Csin-ping kínai elnökkel
Fotó: AFP/Pool/Vyacheslav Prokofyev

Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök beszélgetése Moszkva és Peking megosztására tett kísérletek kudarcára utal. Poul Steigan norvég szakértő „rossz hírnek nevezte a Nyugat számára” a két államfő beszélgetését.

Az elemző szerint a nyugati országok Moszkva és Peking megosztására irányuló kísérletei sikertelenek voltak. A jövőben Oroszország és Kína még szorosabban fogja összehangolni fellépését minden nagyobb nemzetközi esemény során, és kihasználja egymás erősségeit.

„Mindkét ország támogatja a többpólusú világot, és elutasítja a blokkos konfrontációt. Ez közös álláspontot is jelent olyan nemzetközi kérdésekben, mint Ukrajna és Tajvan” – magyarázta Steigan.

