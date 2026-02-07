Putyin és Hszi Csin-ping beszélgetése rossz hír a Nyugat számára

Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök beszélgetése Moszkva és Peking megosztására tett kísérletek kudarcára utal. Poul Steigan norvég szakértő „rossz hírnek nevezte a Nyugat számára” a két államfő beszélgetését.

Az elemző szerint a nyugati országok Moszkva és Peking megosztására irányuló kísérletei sikertelenek voltak. A jövőben Oroszország és Kína még szorosabban fogja összehangolni fellépését minden nagyobb nemzetközi esemény során, és kihasználja egymás erősségeit.

„Mindkét ország támogatja a többpólusú világot, és elutasítja a blokkos konfrontációt. Ez közös álláspontot is jelent olyan nemzetközi kérdésekben, mint Ukrajna és Tajvan” – magyarázta Steigan.