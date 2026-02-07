2026. február 7., szombat

Előd

Megvan a Béketanács első ülésének időpontja

Az ülés Washingtonban lesz

 2026. február 7. szombat. 13:33
Az Egyesült Államok február 19-re tervezi a Béketanács első ülését, írja az Axios portál, hivatkozva amerikai kormányzati tisztviselőkre és forrásokra.

Donald Trump amerikai elnök 2026. január 22-én Davosban mutatta be új „Béke Tanácsát”, ezzel is alátámasztva béketeremtő szerepét
Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

Az első találkozón azoknak az országoknak a vezetői vesznek részt, amelyeket Donald Trump amerikai elnök meghívott az egyesülésbe.

Az amerikai tisztviselő és a Tanács négy tagországának diplomatái szerint a Fehér Ház február 19-én tervezi megtartani a Béke Tanács vezetőinek találkozóját Gázában, – írja az Axios.

Egy névtelen amerikai tisztviselő pontosította, hogy a Béke Tanács ülése és a konferencia a Gázai övezet helyreállításához szükséges források gyűjtésére fog összpontosítani. Az Egyesült Államok a közel-keleti konfliktus rendezésére vonatkozó terv második szakaszának megvalósítására számít.

Korábban Új-Zéland hivatalosan elutasította Trump javaslatát, hogy csatlakozzon a Gázai helyzet rendezésére létrehozott Béketanácshoz. A döntést az kezdeményezés formátumának megvizsgálása után hozták meg.

Előtte Németország is bejelentette, hogy nem vesz részt a kezdeményezésben. Az Alternatív Németországért párt vezetője, Alice Weidel elítélte a német kormány döntését.

