Külföld
Megvan a Béketanács első ülésének időpontja
Az ülés Washingtonban lesz
Az első találkozón azoknak az országoknak a vezetői vesznek részt, amelyeket Donald Trump amerikai elnök meghívott az egyesülésbe.
Az amerikai tisztviselő és a Tanács négy tagországának diplomatái szerint a Fehér Ház február 19-én tervezi megtartani a Béke Tanács vezetőinek találkozóját Gázában, – írja az Axios.
Egy névtelen amerikai tisztviselő pontosította, hogy a Béke Tanács ülése és a konferencia a Gázai övezet helyreállításához szükséges források gyűjtésére fog összpontosítani. Az Egyesült Államok a közel-keleti konfliktus rendezésére vonatkozó terv második szakaszának megvalósítására számít.
Korábban Új-Zéland hivatalosan elutasította Trump javaslatát, hogy csatlakozzon a Gázai helyzet rendezésére létrehozott Béketanácshoz. A döntést az kezdeményezés formátumának megvizsgálása után hozták meg.
Előtte Németország is bejelentette, hogy nem vesz részt a kezdeményezésben. Az Alternatív Németországért párt vezetője, Alice Weidel elítélte a német kormány döntését.