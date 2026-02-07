Dróntámadásban sokan meghaltak Szudánban

A szudáni Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) dróntámadást hajtottak végre egy belső menekülteket szállító jármű ellen az ország középső részén, amelyben legalább 24 ember, köztük nyolc gyerek életét vesztette - közölte szombaton a Szudáni Orvosok Hálózata.

Az orvoscsoport közlése szerint a szombati támadás az észak-kordofáni Rahad város közelében történt, a jármű a térségben zajló harcok elől menekülő civileket szállított.

Az áldozatok között két csecsemő is van. Több sebesültet Rahadba vittek ellátásra, ahol - Kordofán régió számos más településéhez hasonlóan - súlyos hiány van orvosi felszerelésekből és gyógyszerekből.

A Szudáni Orvosok Hálózata felszólította a nemzetközi közösséget és a jogvédő szervezeteket, hogy „haladéktalanul lépjenek fel a civilek védelmében, és közvetlenül vonják felelősségre az RSF vezetését a jogsértésekért”.

Az RSF egyelőre nem reagált a vádakra. A félkatonai erő mintegy három éve harcol a szudáni hadsereggel az ország irányításáért.

Az elmúlt hónapokban Kordofán régió a harcok egyik gócpontjává vált.

Szudánban 2023 áprilisában robbant ki fegyveres konfliktus, amikor a hadsereg és az RSF közötti hatalmi harc nyílt összecsapásokká fajult a fővárosban, Kartúmban és az ország több más részén. A harcok azóta tízezrek életét követelték, és emberek millióit kényszerítették lakóhelyük elhagyására.