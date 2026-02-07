Az USA titkos atomfegyver-kísérletekkel vádolja Kínát

Kína az elmúlt években legalább egy „sikeres atomkísérletet” hajtott végre. Erről az amerikai kormány is tudomást szerzett, amint azt Thomas DiNanno, a fegyverzetellenőrzésért felelős államtitkár az X-en közölte.

DiNanno pénteken az ENSZ genfi leszerelési konferenciáján ismételten hangoztatta ezeket a vádakat: „Ma nyilvánosságra hozhatom, hogy az amerikai kormány tudomása szerint Kína nukleáris robbanóanyag-kísérleteket hajtott végre, többek között több száz tonna robbanóerejű kísérletek előkészítését is”.

Kína kiterjedt intézkedésekkel „elrejtette a világ elől” a nukleáris robbanásokat. Ez szerint a „Közép Birodalom” a leválasztási módszert alkalmazta. Ezzel korlátozni kívánta a szeizmikus tevékenységek megfigyelésének hatékonyságát. DiNanno szerint egy ilyen „nagy robbanóerejű” tesztet 2020. június 22-én hajtottak végre - írja a focus.de.

Az USA új architektúrát követel a jövőbeli leszerelési szerződésekben

Kína ugyan aláírta az 1996-os, a nukleáris kísérletek átfogó tilalmáról szóló szerződést, akárcsak az USA, de nem ratifikálta. Mindazonáltal mindkét ország moratóriumot rendelt el a robbanóerejű atomkísérletekre.

Február 5-én járt le az Oroszország és az USA közötti „New Start” atomfegyver-leszerelési szerződés. Az Egyesült Államok az állítólagos kínai kísérletek, valamint Oroszország ismételt „megsértései” és a New Start „koncepciójának és végrehajtásának hiányosságai” miatt „új struktúrát” követel.

DiNanno továbbá kifejti, hogy az USA már nem érzi magát korlátozva a „New Start” 2010-es aláírásakor fennálló politikai és katonai körülmények által. Más országok „destabilizáló intézkedéseire” reagálva az Egyesült Államok „végre lépéseket fog tenni az amerikai nép és szövetségeseink nevében a visszatartó erő megerősítése érdekében”.