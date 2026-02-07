2026. február 7., szombat

Az Olimpia nyitóünnepségén kifütyülték az egyik delegációt

Salvini: Azok a nézők, akik fütyültek, nem értik az olimpia szellemét

 2026. február 7. szombat. 14:55
Kifütyülték az izraeli delegációt az olimpiának Milánóban tartott megnyitóünnepségén.

Az izraeli sportolókat nem fogadta szívesen az olimpia megnyitó ünnepségén a közönség
Fotó: AFP/The Yomiuri Shimbun/Yomiuri/Pool for Yomiuri

A téli olimpiai játékok megnyitó ünnepségén Milánóban a nézők a tribünön kifütyülték az izraeli sportolók delegációját, írja a Le Parisien. Az esemény a San Siro stadionban zajlik.

A játékok ünnepélyes megnyitója egyidejűleg négy helyszínen zajlott: Milánóban, Cortina d'Ampezzo-ban, Livignóban és Predazzóban. A hagyományoknak megfelelően a felvonulást a görög válogatott nyitotta meg, az olimpiai játékok szülőhazája. Összesen 92 ország képviselői vettek részt a felvonuláson, akik az olasz ábécé sorrendjében sorakoztak fel.

A legnépesebb delegációk az Egyesült Államok (233 sportoló) és Kanada (207) voltak, őket az olasz csapat (196 fő) követte. Az orosz sportolók semleges státusszal vehetnek részt a játékokon. A nemzetek felvonulásában azonban nem vesznek részt.

