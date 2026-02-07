Az olasz vezető unatkozott az olimpia megnyitóján

Olaszország miniszterelnöke, Giorgia Meloni, az olimpiai játékok megnyitó ünnepségének élő közvetítésében álmosan jelent meg. A felvételek, amelyeken csukott szemmel és fáradt arccal ül a milánói San Siro stadion tribünjén, elterjedtek a közösségi médiában.

A felhasználók kritizálták az olasz vezetőt, mert szerintük „aludt” egy fontos nemzetközi eseményen. A kommentekben ironikus megjegyzések villantak fel: „Nagyon jól érezte magát” és „Alszik, mint egy angyal”. Ezt az epizódot a Rai1 kommentátorok munkája és a himnusz előadása mellett a közvetítés egyik kellemetlen pillanatának nevezték.

Előtte a ceremónián bemutattak egy videót, amelyen Sergio Mattarella olasz elnök egy szokásos városi villamossal érkezett a stadionba. A felvételeken látható volt, ahogy beszélgetett az utasokkal, segített egy gyermeknek, és megmutatta, hogy elérhető a hétköznapi emberek számára. A videó végén az olimpiai zászlóvivők csatlakoztak hozzá.