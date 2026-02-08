2026. február 8., vasárnap

Előd

Az indiai kormányfő Malajziába érkezett a két ország együttműködésének előmozdítására

MH/ MTI
 2026. február 8. vasárnap. 8:09
Narendra Modi indiai kormányfő szombaton kétnapos hivatalos látogatást kezdett Malajziában, amelynek célja többek között a két ország védelmi és biztonsági együttműködésének előmozdítása.

Narendra Modi, India miniszterelnöke
Fotó: AFP/Kazuhiro Nogi

„Célunk az lesz, hogy elmélyítsük védelmi és biztonsági kapcsolatainkat, megerősítsük gazdasági és innovációs szövetségünket, és új területekre terjesszük ki együttműködésünket” - jelentette ki indulása előtt egy közleményben az indiai miniszterelnök.

Narendra Modit megérkezése után a Kuala Lumpur-i repülőtéren a malajziai kormányfő, Anwar Ibrahim fogadta.

A két miniszterelnök szombaton együtt vett részt a malajziai indiai közösség egy rendezvényén. Malajzia 35 millió lakosának mintegy 7 százaléka tartozik az indiai közösséghez.

A két kormányfő hivatalos programja kétoldalú tárgyalásokkal vasárnap folytatódik Putrajayában, Kuala Lumpurtól délre, az ország közigazgatási központjában.

A malajziai külügyminisztérium közleményében jelezte, hogy a két vezető a „főbb területeken való fokozottabb együttműködés lehetőségét fogja vizsgálni”.

