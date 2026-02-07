Folytatódnak a kényszersorozások Ukrajnában, már az üzletekből is elviszik a férfiakat a frontra

Ukrajnában továbbra is zajlanak az erőszakos sorozások. Az emberrablók ezúttal Harkivban csaptak le a videó tanúsága szerint, ahol ismét összetűzésbe keveredtek egy civillel.

A felvételek az látható, amint négy egyenruhás cipel egy fiatal férfit egy lépcsőn fölfelé, miközben az áldozat segítségért kiabál. A videót készítő férfi jól hallhatóan indulatosan kiabál a toborzókra, akik azonban ettől érezhetően feszültek lesznek.

Objektum doboz

A videó végén már csak az látható, amint az egyik egyenruhás kérdés nélkül fellöki a kamerázó férfit. A jelenség sajnálatos módon nem egyedi eset, miután az elmúlt időszakban egyre többször csapnak össze az emberrablók a civilekkel - írja az origo.hu.

Egy nemrégiben előkerült felvételen például az látható, amint egy nőt paprikaspray-vel fújnak le. A hölgy egyetlen bűne az volt, hogy próbálta videóra venni, ahogy a katonák egy földön fekvő férfit sokkolnak éppen. Habár az ukrán vezetés a nyár folyamán hozott egy törvényt, aminek értelmében minden egyenruhásnak kötelező lenne a testkamera viselése, azonban ez láthatólag nem valósult meg.

Kaptak azonban az emberrablók kényszerítő eszközöket, amiket nem félnek bevetni akár a civil lakosság ellen sem. A kiéleződő feszültség közepette ugyanis a toborzók egyre agresszívabban reagálnak a kamera látványára, a lakosság pedig egyre több esetben száll szembe velük. Ugyanakkor a gyakorlat továbbra sem változott, hiszen mint a fenti videó is bizonyítja, naponta rabolnak el újabb és újabb embereket, hogy aztán a frontra küldjék őket.