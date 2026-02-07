Az Egyesült Államok márciusra békeegyezményt és gyors választásokat szeretne Ukrajnában

Az amerikai és ukrán tárgyalók megvitatták azt az ambiciózus március végi célt, hogy Oroszország és Ukrajna megállapodjon a békeszerződésben, bár ez az időpont valószínűleg csúszni fog, mivel nincs megállapodás a területi kérdésről, három, az üggyel tisztában lévő forrás szerint.

Steve Witkoff (b) amerikai különmegbízott és Jared Kushner vezeti az amerikai tárgyalócsoportot az orosz-ukrán háború befejező egyeztetésein

Az amerikai és ukrán tárgyalók által megvitatott keret szerint minden megállapodást népszavazásra bocsátanának az ukrán választók, akik egyidejűleg szavaznának a nemzeti választásokon is – állítják öt forrás, akik névtelenséget kértek a magánjellegű megbeszélések megvitatása érdekében.

Az amerikai tárgyalócsoport – amelyet Steve Witkoff különmegbízott és Donald Trump elnök veje, Jared Kushner vezet – az abu-dzabi és miami találkozókon jelezte ukrán partnereinek, hogy a legjobb lenne, ha a szavazás minél hamarabb megtörténne – állítják a három forrás.

Az amerikai tárgyalók szerint Trump valószínűleg inkább a belügyekre fog koncentrálni a novemberi kongresszusi választások közeledtével, ami azt jelenti, hogy az amerikai vezetőknek kevesebb idejük és politikai tőkéjük lesz a békeegyezmény megkötésére – közölték két forrás, írja a Reuters.

Az Egyesült Államok által közvetített tárgyalások második fordulója csütörtökön Abu Dhabiban ért véget, 314 hadifogoly szabadon bocsátásával és a tárgyalások hamarosan történő folytatására vonatkozó kötelezettségvállalással. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a következő háromoldalú találkozó valószínűleg hamarosan az Egyesült Államokban kerül megrendezésre.

Két forrás szerint az amerikai és ukrán tisztviselők megvitatták annak lehetőségét, hogy a nemzeti választások és a népszavazás májusban kerüljön megrendezésre.

A tárgyalásokba betekintést nyert több forrás azonban fantasztikusnak minősítette az Egyesült Államok által javasolt ütemtervet.

Az ukrán választási hatóságok becslése szerint a jelenlegi körülmények között körülbelül hat hónap lenne szükséges a választások megszervezéséhez.

„Az amerikaiak sietnek” – mondta az ügyet jól ismerő egyik forrás, hozzátéve, hogy a szavazást hat hónapnál rövidebb idő alatt is meg lehetne szervezni, de így is jelentős időbe telne.

Egy ilyen választás megszervezéséhez jogszabályi változtatásokra lenne szükség, mivel Ukrajnában a hadiállapot idején tilos ilyen szavazásokat tartani. Emellett költséges is lenne.

Ukrajna a népszavazás integritásának védelme érdekében a választási kampány ideje alatt tűzszünetet szeretne, és szerintük a Kremlnek már volt példa arra, hogy megszegte a harci cselekmények leállításáról szóló megállapodást – mondta az egyik forrás.

„Kijev álláspontja az, hogy addig nem lehet semmiben megállapodni, amíg az Egyesült Államok és partnerei nem biztosítják Ukrajna biztonságát” – mondta a forrás.

A Fehér Ház nem volt hajlandó kommentálni az ügyet. Az ukrán elnöki hivatal és az orosz nagykövetség Washingtonban nem reagált azonnal a kommentárkérésre.

Több forrás szerint a közeljövőbeli béke legnagyobb akadálya Ukrajnában a keleti Donbas régió sorsának bizonytalansága.

Oroszország a lehetséges békemegállapodás részeként a Donbas egészének ellenőrzését követeli, annak ellenére, hogy Kijev még mindig több mint 2000 négyzetmérföld (5180 négyzetkilométer) területet ellenőriz. Ukrajna ezt a követelést elfogadhatatlannak tartja, bár a kijevi tisztviselők nyitottságot mutattak kreatív megoldások, például egy demilitarizált vagy szabadkereskedelmi övezet létrehozásának lehetőségére.

„A területi kérdés terén még mindig nincs előrelépés” – mondta a kérdéssel jól ismerős forrás.

A Zaporizhzhia atomerőmű, Európa legnagyobb atomerőműve sorsa, amely orosz megszállás alatt álló területen található, szintén problémát jelent.

Az egyik forrás megjegyezte, hogy Oroszország elutasította az Egyesült Államok javaslatát, amely szerint Washington ellenőrizné az erőművet, és az általa termelt energiát Oroszországnak és Ukrajnának egyaránt elosztaná. Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy ő ellenőrizze az erőművet, miközben olcsó energiát kínál Ukrajnának, ami Kijev számára elfogadhatatlan javaslat – mondta a forrás.

Ha ezek a kérdések megoldódnak, az ukrán választók még mindig elutasíthatják a népszavazásra bocsátott területi engedményeket.

Oroszország Ukrajna nemzeti területének körülbelül 20%-át foglalja el, beleértve a Krím-félszigetet és a 2022-es invázió előtt elfoglalt Donbasz egyes részeit. Elemzők szerint Oroszország 2023 eleje óta Ukrajna területének körülbelül 1,3%-át szerezte meg.

Bár a közvélemény-kutatások szerint az ukránok jelentős többsége ellenzi a területi engedményeket cserébe a nyugati biztonsági garanciákért, amelyek megvédik az országot a jövőbeli orosz agressziótól, az elmúlt évben ez az arány kissé csökkent.