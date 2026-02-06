Ukrajna Fehéroroszország útjára léphet

A Kreml új érveket keres, hogy meggyőzze az Egyesült Államokat és Európát arról, hogy ne egyezzenek bele Ukrajna biztonsági garanciáiba, a végső cél pedig az, hogy az országot oroszbarát bábállammá alakítsák – ugyanolyanná, mint Fehéroroszország. Ezt írják a Hadtudományi Intézet elemzői, Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel a Russia Today csatornán készített interjút elemezve.

Lavrov az RT-nek azt nyilatkozta, hogy az egyetlen lehetőség, amelyet Oroszország „készen áll hosszú távú, örök szomszédként megfontolni”, egy „barátságos” Ukrajna, amely „nem feltétlenül szövetséges”, de „semleges” és „jóindulatú”.

Ahogy az elemzők megjegyzik, Lavrov nyilatkozata képet ad azokról a további követelésekről, amelyek Oroszország kezdeti, Ukrajna „semlegességére” vonatkozó követelésében beágyazódtak a háború alatt, és arra utal, hogy Oroszország Ukrajnát bábállammá kívánja alakítani, még akkor is, ha fizikailag nem ellenőrzi Ukrajna teljes területét.

Ugyanakkor Lavrov azon követelése, hogy a háború utáni Ukrajna legyen „barátságos” és „jóindulatú”, azt sugallja, hogy Oroszország csak egy olyan Ukrajnával lesz megelégedve, amelyet egy oroszbarát kormány vezet, és oroszbarát politikát folytat – hangsúlyozza az ISW:

„Oroszország valószínűleg egy másik Fehéroroszországgá akarja alakítani Ukrajnát, amelyet az ISW szerint Oroszország de facto annektált, annak ellenére, hogy Fehéroroszország megtartja határait és kormányát.”

Ezenkívül Lavrov ugyanebben az interjúban ismét elutasította a nyugati biztonsági garanciákat Ukrajna számára. Elutasította a tűzszünet lehetőségét is, amíg végleges békemegállapodás nem születik, kijelentve, hogy a Nyugat egy ilyen tűzszünetet arra használna fel, hogy fegyvereket szállítson Ukrajnának.

Ahogy az ISW megjegyzi, az elmúlt hónapokban a Kreml tisztviselői ugyanazt a retorikát ismételgették a nyugati biztonsági garanciákkal kapcsolatban, következetesen "elfogadhatatlannak" nevezve ezeket a garanciákat Oroszország számára, és "legitim" orosz céloknak nevezve a külföldi csapatok Ukrajnába telepítését.

„Úgy tűnik azonban, hogy a Kreml most új érveket próbál találni a nyugati biztonsági garanciák elutasítására, és meggyőzni az Egyesült Államokat és Európát, hogy ne egyezzenek bele, valószínűleg mivel az Egyesült Államok, Ukrajna és Európa közelebb kerül a megállapodás véglegesítéséhez” – írják az elemzők.