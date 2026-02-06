Trump azt állítja, hogy megakadályozott egy atomháborút

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke azt nyilatkozta, hogy sikerült megakadályoznia a nukleáris háborúkat világszerte, beleértve az Oroszország és Ukrajna közötti háborúkat is.

A Truth Social közösségi oldalán tette meg a megfelelő nyilatkozatot. A közzétett üzenetben ellenezte az Egyesült Államok és Oroszország közötti stratégiai támadófegyverzet-csökkentési szerződés meghosszabbítását, és egy alternatív megoldás létrehozását javasolta.

„Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa. Első ciklusom alatt teljesen újjáépítettem a hadseregünket, beleértve az új és számos modernizált nukleáris fegyvert is” – mondta az amerikai elnök.

Trump hozzátette, hogy ő hozta létre az Űrhaderőt, és továbbra is olyan szintre erősíti az amerikai hadsereget, „amit a világ még soha nem látott”.

„Még olyan csatahajókat is hozzáadunk, amelyek százszor erősebbek, mint amilyenek a második világháború alatt szelték a tengereket – az Iowát, a Missourit, az Alabamát és másokat. Megállítottam a nukleáris háborúk terjedését világszerte Pakisztán és India, Irán és Izrael, valamint Oroszország és Ukrajna között” – folytatta.

Trump szerint a START III szerződés meghosszabbítása helyett egy új szerződést kellene kidolgozni, amely „még sok éven át érvényben marad”. Trump az Oroszországgal kötött, február 5-én lejárt szerződést „az Egyesült Államok által rosszul megtárgyalt megállapodásnak” nevezte, amelyet többek között súlyosan megsértenek.

START III Szerződés

Az Új START vagy START III néven ismert nukleáris fegyverzeti szerződést az Egyesült Államok és Oroszország 2010-ben írta alá. Az aláírók Barack Obama és Dmitrij Medvegyev voltak.

Ez a szerződés február 5-én lejárt. Az orosz külügyminisztérium a közelmúltban kijelentette, hogy a lejárta után Moszkva nem tekinti magát semmilyen kötelezettségnek és szimmetrikus nyilatkozatnak kötelező érvényűnek a megállapodás keretében.

Az Axios szerint azonban az Egyesült Államok és Oroszország tárgyalásokat folytatott a START III-ról. A felek állítólag közel álltak a megállapodáshoz, de a tervezet még mindkét ország elnökének végső jóváhagyására vár.