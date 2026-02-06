Szigorú cenzúra következhet

Spanyolországban a baloldali kormányzás új szintre emelte a társadalomátalakítási kísérleteket: Pedro Sanchez miniszterelnök alig néhány nappal azután, hogy félmillió illegális migráns tömeges legalizálásáról döntött, máris a közösségi média szigorú cenzúrázását jelentette be. A kritikusok szerint Sanchez időzítése nem véletlen: a szocialista vezetés így próbálja elhallgattatni a migrációs politikája miatt egyre hangosabb népharagot.

Pedro Sanchez spanyol szocialista kormányfő a dubaji World Governments Summit (Kormányzati Világtalálkozó) keretében jelentette be legújabb hadjáratát a „dezinformáció” és a „gyűlöletbeszéd” ellen – számol be róla a Remix hírportál.

Sanchez csomagja drákói szigort ígér: a technológiai óriáscégek szabályozásától kezdve az algoritmusokba való beavatkozásig mindent bevetne annak érdekében, hogy a számára kellemetlen vélemények ne kapjanak teret az online térben. A terv részeként büntetőjogi felelősségre vonnák a platformok vezetőit, ha nem távolítják el a kormány által „illegálisnak” ítélt tartalmakat, valamint betiltanák a közösségi médiát a 16 éven aluliak számára.

De miért is van szüksége Sancheznek ekkora csendre? A válasz a spanyol belpolitika legújabb, nagy port kavart döntésében keresendő. A kormány ugyanis egy királyi rendelettel – megkerülve a parlamenti vitát és szavazást, mivel ott nem volt meg a kellő támogatottság – keresztülvitt egy tömeges amnesztiaprogramot. Ennek értelmében mintegy félmillió illegális bevándorló juthat tartózkodási és munkavállalási engedélyhez, amennyiben igazolni tudják, hogy 2025. december 31. előtt érkeztek az országba, és legalább öt hónapja ott tartózkodnak. A rendelet értelmében a kitoloncolási eljárásokat a kérelem benyújtásának pillanatában felfüggesztik.

A lépés nemcsak Spanyolországban, de egész Európában aggodalmat keltett, mivel ez óriási vonzerőt, úgynevezett „pull faktort” jelent az illegális migráció számára.

A hatások máris érezhetők: Ceutában, a Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai enklávéban máris megnőtt a nyomás a határokon. Rubén Pulido spanyol migrációs szakértő szerint a rendelet „közvetlen támadás a biztonságunk ellen”. Beszámolói szerint a határ menti területeken máris százával gyülekeznek a migránsok, miközben a hatóságok állítólag szándékosan nem erősítik meg a védelmet, hogy ne kelljen beismerniük a döntés súlyos következményeit.

Sanchez tehát egyszerre nyitotta meg a kapukat a tömegek előtt, és próbálja bezárni az ajtót a kritikus vélemények előtt.

A dubaji bejelentés szerint a kormány „zéró toleranciát” hirdetett, és létrehozna egy rendszert a „gyűlölet és polarizáció lábnyomának” nyomon követésére. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy azokat a hangokat, amelyek a migrációs inváziót és a közbiztonság romlását teszik szóvá, egyszerűen „gyűlöletbeszédnek” minősítik és eltüntetik az éterből.

Santiago Abascal, a jobboldali Vox párt vezetője Brüsszelben élesen bírálta a kormányfő lépéseit.

Nemcsak migrációs invázióra akarják ítélni népünket, hanem elhallgattatásra és üldözésre is – fogalmazott a politikus, aki szerint pártja máris teljes médiacsenddel kénytelen szembenézni.

Amikor az ellenfelek démonizálása már nem elegendő, a hatalom a cenzúra eszközéhez nyúl – figyelmeztetett Abascal.

A Nyugat és Európa nem értelmezhető a szólásszabadság nélkül – tette hozzá.

A spanyol miniszterelnök tervei nemzetközi visszhangot is kiváltottak. Elon Musk, az X tulajdonosa nem rejtette véka alá véleményét, és a platformján „igazi fasiszta totalitáriusnak”, valamint a „spanyol nép árulójának” nevezte Sanchezt.

Bár a madridi kormány tagadja, hogy a politikai vita elfojtása lenne a cél, és a kiskorúak védelmére hivatkozik, a tények mást mutatnak. Miközben a következő hónapokban Spanyolországban a migráció és a digitális szabadságjogok kérdései válhatnak a politikai csatatér központi témáivá, a kritikusok szerint Sanchez kormánya mostanra kétfrontos háborút vív saját polgárai ellen: egyrészt lebontja a határokat, másrészt falakat emel a szabad véleménynyilvánítás köré.