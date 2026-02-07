Spanyolországban megkezdődött a népességcsere végrehajtása

A baloldali spanyol kormány nekilátott az ország őshonos lakosságának a nagyüzemi lecserélésére. Pedro Sánchez miniszterelnök ugyanis keresztülvitt egy olyan tervet, amely várhatóan mintegy félmillió illegális bevándorló spanyolországi tartózkodását legalizálja. Spanyolországban már most a lakosság húsz százaléka nem az Ibériai-félszigeten született. Ha a migránsok szervezett betelepítése ilyen ütemben folyik, akkor nem kizárt, hogy 2050-re az ország lakosságának a fele már migrációs hátterű lesz.

Migráció ellenes tüntetés a spanyolországi Torre Pachecoban. A négynapos demonstrációra azért került sor, mert az ország délkeleti részén fekvő városban migránsok megvertek egy férfit

A most elfogadott rendelet értelmében azok a személyek, akik 2025. december 31-dike előtt illegálisan spanyol területre léptek, és igazoltan legalább öt hónapig az országban is maradtak, ideiglenes tartózkodási és munkavállalási engedélyt kaphatnak, feltéve, hogy nem követtek el súlyos bűncselekményt.

A rendelet szövegezéséből így kiderül, hogy nem csak azok kérvényezhetik az ideiglenes tartózkodási és munkavállalási engedélyt, akik jelenleg is Spanyolországba tartózkodnak, hanem azok is, akik csak öt hónapig élvezték az ibériai vendégszeretetet, aztán a jobb élet reményébe továbbálltak.

Mindez azt is magába foglalja, hogy Sánchez elkezdi begyűjteni az unió területén „kallódó” illegális migránsok javát. Ha a migránsok megkapják a spanyol tartózkodási engedélyt, akkor már egyetlen uniós ország sem teheti meg, hogy őket az EU területéről kitiltsa.

Jelen állás szerint félmillió illegálisan Európában tartózkodó migráns élhet a kedvezménnyel.

Spanyolország eddig sem szűkölködik a migránsokban. Jelenleg körülbelül 10 millió külföldön született személy él Spanyolországban, ami teljes népességnek hozzávetőlegesen 20 százalékát teszi ki. Ebből hét millióan külföldi állampolgárként élik mindennapjaikat. A madridi tartományban a „leglátványosabb” a külföldi népesség növekedése, mert számuk már több mint másfél millió. Ez a tartomány lakosságának 25 százalékát jelenti.

A migrációs hullám az elmúlt évtizedekben, különösen a 2000-es évek eleje óta kezdi átformálni Spanyolország demográfiai és etnikai összetételét. Nem úgy, hogy a teljes lakosság „átváltozott volna”, de a bevándorlók és külföldön születettek aránya olyan mértékben nőtt, hogy már most érzékelhető a társadalom struktúrájának a megváltozása. Ez azt jelenti, hogy – bár a többség ma is spanyol származású – jelenleg minden ötödik lakos nem az Ibériai-félszigeten született. A migránsok ilyen magas aránya ma már számottevő társadalmi és kulturális jelenlétnek számít Spanyolországban.

A migráció hirtelen robbant be a spanyol társadalomba, negyed századdal ezelőtt a külföldön születettek aránya alig volt egy-két százalék.

Előre meg lehet jósolni, hogy Európa más részeiből tömegek fognak Spanyolországba zúdulni, hogy éljenek a lehetőséggel és legalizálják tartózkodásukat az EU területén. A migránsokat az is nyilván jókedvre derítette, hogy a kitoloncolási eljárásokat a kérelmek benyújtását követően felfüggesztik, és a sikeres kérelmezők egyéves, megújítható tartózkodási engedélyt kapnak.

Spanyolországba óriási felháborodást váltott ki az illegális migránsoknak nyújtott kedvezmény. Az internet majdnem felrobbant, a hatalmas tiltakozástól.

A felháborodott emberek nyíltan kimondták: miniszterelnökük népességcserét akar végrehajtani.

A népesség csere kifejezés a nyugat-európai társadalmakban nem szalonképes, mert nem lehet a politikai szférában „eladni” Helyette általában a sokkal megfoghatatlanabb demográfiai átalakulás, összetétel-változás, bevándorlás-vezérelt népességfenntartás, szubregionális koncentráció (bizonyos városrészek nagyon gyorsan változnak) szóösszetételeket használják azok, akik tudományos alapon foglalkoznak a problémával.

Viszont a tények magukért beszélnek. Ha Spanyolországban a következő 25 évben is ilyen gyors ütemben nő a migránsok száma, akkor 2050-re egyáltalán nem kizárt, hogy a lakosság fele már nem lesz spanyol származású. Azt is figyelembe kell venni, hogy az idegenek születési rátája általában kettő fölött van – a két szülő reprodukálja önmagát, sőt még növeli is a lakosság számát –, míg az őshonos népességnél ez az adat kettő alatt van.

Teljesen világos, hogy mire megy ki a „játék”.

A migránsok szervezett letelepítésétől már csak egy lépés az állampolgárság megadása, vagyis a szavazati jog elérése.

Ennek a módszernek a „nagymesterei” a németek. Németország 2024 nyarától lehetőség van a kettős állampolgárságra. Előzőleg, ha valaki jogosult volt a német útlevélre, akkor le kellett mondani születési állampolgárságáról.

A többes állampolgárságot elsősorban a szociáldemokraták forszírozták, azt remélve, hogy hálából az új német szavazók a választásokkor majd rájuk fognak voksolni. A baloldal ráadásul egy külön „iparágat” fejlesztett ki, hogy az idegenek minél több szociális juttatásban részesüljenek és megkeresték azokat a „kiskapukat” is, amelyeken keresztül meg lehet akadályozni egyes személyek kitoloncolását.

A spanyol miniszterelnöknek azonban el kellene gondolkoznia azon, hogy a „szavazatvadászatnak” ez a módja Németországban nem működött, sőt kontraproduktív volt. A tavalyi parlamenti választásokon a szocdemek 87 mandátumot vesztettek az előző szavazáshoz képest a szövetségi törvényhozásban.