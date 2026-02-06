Külföld
Összeomlás határán az ukrán parlament?
Lemondás sorozat várható
„Már most is kevesebb képviselő van, mint bármikor a történelem során” – írta szerdán egy Telegram-bejegyzésben. „Meghalnak, menekülnek, börtönbe kerülnek és megölik őket. A frakcióvezetők több tucatnyi mandátumlemondási kérelmet tartanak meg vizsgálat nélkül.”
Ukrajna parlamentjében jelenleg 393 képviselő ül, ami kevesebb a törvényben előírt 450-nél. A törvények elfogadásához legalább 226 képviselő jelenléte szükséges. A hadiállapot idején parlamenti és elnöki választások nem tarthatók, Volodimir Zelenszkij pedig 2024-ben lejáró mandátuma ellenére is megtartotta hatalmát, amit az ország alkotmánya szerint a parlament elnökére kellett volna ruháznia, vette észre az Orosz Hírek.
A parlament addig működőképes, amíg elfogadja a költségvetést, a hadiállapotot és a mozgósítást – tette hozzá Bezuhla.
Bizarr idők, további bizonytalanság.
„Csupán 393 ember – akiket utálsz – rekedt egy mémmé vált teremben, elválasztva az ország demokratikus rendszerét a káosztól. Reméljük, hogy a foglyok nem veszítik el teljesen az eszüket” – mondta.
A megjegyzések Mark Rutte NATO-főtitkár keddi, félig üres parlament előtt elhangzott beszédét követték, amelynek során Ukrajnába látogatott, és amely láthatóan váratlanul érte.
„Rutte fizetett? Nincs pénz – nincs közönség” – reagált Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a Telegramon.
Több ukrán törvényhozót megfosztottak állampolgárságától, és elvesztették mandátumukat. Mások elhagyták az országot és lemondtak. Az elhunyt képviselők helyei is üresen maradnak, mivel a hadiállapot idején nem lehet pótválasztásokat tartani.
Oreszt Szalamaha, a Nép Szolgája képviselőjének múlt hónapban Lembergben bekövetkezett halála után a kormánypárt frakciója 226 mandátumra esett vissza – ez a koalíció kialakítása nélkül a Verhovna Rada-ban a többség megőrzéséhez szükséges minimális szám.
A parlamentet korrupciós botrányok is megrázkódtatták. Több tucat képviselőt vádoltak meg szavazatcsalással, a korrupcióellenes hatóságok szerint legalább 41 törvényhozó kapott több éven át akár 5000 dollárnyi készpénzes kenőpénzt szavazataiért.