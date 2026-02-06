Növekvő orosz kémtevékenységre figyelmeztettek

Oroszország várhatóan fokozza idén a kémtevékenységét Norvégiában, elsősorban az ország sarkvidéki részén, valamint a Spitzbergák környékén, és szabotázsakciókat sem lehet kizárni – figyelmeztetett pénteken közzétett jelentésében a norvég belbiztonsági szolgálat (PST).

A hivatal kiemelte, hogy az orosz kémtevékenység fő célpontjai a többi között a katonai létesítmények, valamint az Ukrajnának szánt támogatáshoz kapcsolódó ingatlan- és logisztikai infrastruktúra, azonban a polgári infrastruktúra is veszélyben lehet.

A dokumentumban hozzátették, hogy Oroszország várhatóan folytatni fogja a tengerparti részek megfigyelését is, és – polgári hajók segítségével – a kritikus infrastruktúra feltérképezését, továbbá figyelmeztettek arra, hogy egyre nagyobb számban igyekszik Norvégiában élő ukrán menekülteket toborozni szabotázsakciókra és hírszerzési információk megszerzésére.

„Azok a menekültek, akiknek családjuk vagy tulajdonuk van Ukrajna az orosz erők által megszállt részein, különösen fogékonyak lehetnek ilyen megkeresésekre” – olvasható a jelentésben, amelyben emlékeztetnek arra is, hogy a skandináv országban mintegy 100 ezer ukrajnai menekült él.

Az európai gázszükséglet egyik legnagyobb ellátójának számító Norvégia a NATO egyik alapítótagja és közös határa van Oroszországgal. A skandináv ország kíséri figyelemmel az orosz katonai tevékenységet az Atlanti-óceán északi részén és a Kola-félszigeten is, ahol az orosz Északi Flotta, illetve Moszkva tengeri nukleáris második csapásmérő képességének mintegy kétharmada található.

Tavaly augusztusban a PST Oroszországhoz köthető hackereknek tulajdonított egy vízerőmű duzzasztógátja elleni kibertámadást, az oslói orosz nagykövetség ezt azonban tagadta, a vádat pedig megalapozatlannak és politikailag motiváltnak nevezte.

Az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta Lengyelország és több más európai állam számolt már be is gyújtogatáshullámról, valamint szabotázsakciókról.