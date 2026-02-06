2026. február 6., péntek

Külföld

Német belügyminiszter: el kellett ítélni Maja T.-t

MH/MTI
 2026. február 6. péntek. 8:55
Elmarasztaló ítélethez kellett vezetnie a Maja T. német állampolgár elleni magyarországi eljárásnak, mert a perben súlyos bántalmazások ügyében kellett dönteni – jelentette ki Alexander Dobrindt német belügyminiszter pénteken megjelent nyilatkozatában, amelyet a dpa német hírügynökség is ismertetett.

Maja T. egy előzetes tárgyaláson
Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

„Rendkívül súlyos bántalmazások történtek. Egy személy koponyatörést szenvedett. Ennek ítélethez kell vezetnie” – nyilatkozott Dobrindt az RND médiakonszernnek.

Mivel a bűncselekményeket Magyarországon követték el, a német miniszter szerint nem lehetett kifogás az ellen sem, hogy az ügyet ott tárgyalják, és magyar bíróság hozza meg az ítéletet.

A német miniszter Maja T.-t egy olyan baloldali szélsőséges csoporthoz tartozó személynek írta le, amely botokkal, gumikalapácsokkal és más fegyverekkel támadt másokra.

A Fővárosi Törvényszék szerdán ítélte nyolc év börtönbüntetésre Maja T.-t első fokon négyrendbeli, részben társtettesként, részben bűnsegédként, bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés kísérlete miatt. A vádlottat emellett nyolc évre kiutasította Magyarország területéről.

Maja T. és társai 2023 februárjában Budapesten hajtottak végre támadásokat szélsőjobboldalinak vélt emberek ellen.

