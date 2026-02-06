2026. február 6., péntek

Előd

Külföld

Merényletet követtek el egy orosz altábornagy ellen

Az elkövető elmenekült

MH
 2026. február 6. péntek. 10:56
Moszkvában merényletet kíséreltek meg Vlagyimir Alekszejev altábornagy, a GRU helyettes vezetője ellen. Az eset február 6-án történt egy lakóházban. A tábornokot kórházba szállították.

Moszkvában az otthonánál követtek el merényletet egy orosz altábornagy ellen (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Tatyana Makeyeva

Szvetlana Petrenko, az orosz Nyomozó Bizottság szóvivője szerint egy ismeretlen személy többször rálőtt Alekszejevre egy házban, majd elmenekült.

Gyilkossági kísérlet ügyében indult bűnügyi eljárás - írta meg az Orosz Hírek.

Alekszejev 2011 óta az orosz Fegyveres Erők Főparancsnokságának Főfelderítő Igazgatóságának vezetőhelyettese.

Részt vett a szíriai orosz hadműveletben, 2017-ben Oroszország Hőse címet kapott.

A „Szolgálatért a Haza előtt” IV. fokozatú renddel és az Alekszandr Nyevszkij renddel tüntették ki.

