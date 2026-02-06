Külföld
Merényletet követtek el egy orosz altábornagy ellen
Az elkövető elmenekült
Moszkvában az otthonánál követtek el merényletet egy orosz altábornagy ellen (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Tatyana Makeyeva
Szvetlana Petrenko, az orosz Nyomozó Bizottság szóvivője szerint egy ismeretlen személy többször rálőtt Alekszejevre egy házban, majd elmenekült.
Gyilkossági kísérlet ügyében indult bűnügyi eljárás - írta meg az Orosz Hírek.
Alekszejev 2011 óta az orosz Fegyveres Erők Főparancsnokságának Főfelderítő Igazgatóságának vezetőhelyettese.
Részt vett a szíriai orosz hadműveletben, 2017-ben Oroszország Hőse címet kapott.
A „Szolgálatért a Haza előtt” IV. fokozatú renddel és az Alekszandr Nyevszkij renddel tüntették ki.