Merényletet követtek el egy orosz altábornagy ellen

Moszkvában merényletet kíséreltek meg Vlagyimir Alekszejev altábornagy, a GRU helyettes vezetője ellen. Az eset február 6-án történt egy lakóházban. A tábornokot kórházba szállították.

Moszkvában az otthonánál követtek el merényletet egy orosz altábornagy ellen (képünk illusztráció)

Szvetlana Petrenko, az orosz Nyomozó Bizottság szóvivője szerint egy ismeretlen személy többször rálőtt Alekszejevre egy házban, majd elmenekült.

Gyilkossági kísérlet ügyében indult bűnügyi eljárás - írta meg az Orosz Hírek.

Alekszejev 2011 óta az orosz Fegyveres Erők Főparancsnokságának Főfelderítő Igazgatóságának vezetőhelyettese.

Részt vett a szíriai orosz hadműveletben, 2017-ben Oroszország Hőse címet kapott.

A „Szolgálatért a Haza előtt” IV. fokozatú renddel és az Alekszandr Nyevszkij renddel tüntették ki.