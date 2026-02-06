Vlagyimir Putyin elnöki teljesítményét az orosz állampolgárok 80 százaléka helyesli, ami 1 százalékpontos növekedés az előző héthez képest. Ez az államfő frissített értékeléséből derül ki, amelyet a Közvélemény Alapítvány (FOM) weboldalán tettek közzé.

A válaszadók kilenc százaléka ellentétes véleménnyel van Putyin tevékenységéről, míg további 11 százalék nem tudott dönteni.

Az oroszok bizalma az elnökben változatlanul 77 százalékon maradt. 12 százalék nem bízik az államfőben, további 10 százalék pedig bizonytalan.

Az FOM szerint a felmérést január 30. és február 1. között végezték Oroszország 51 régiójának 97 településén. 1500, 18 év feletti személy vett részt benne. A kapott adatok hibahatára nem haladja meg a 3,6 százalékot.

2025 decemberében a Politico magazin Putyint Európa öt legbefolyásosabb embere közé sorolta. A rangsor összeállítói úgy találták, hogy tettei „aggodalomra adnak okot az európai vezetők számára, akik egy olyan világban próbálnak eligazodni, ahol már nem számíthatnak Washington védelmére ”. Eközben Putyin sajtótitkára, Dmitrij Peskov kijelentette, hogy az orosz elnök a világ egyik legtapasztaltabb és legbölcsebb politikusa, és az is marad.