Európának a megmaradt szuverenitásával kell majd fizetnie az Egyesült Államoknak, és a grönlandi helyzet csak a kezdet – mondta Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke.

Medvegyev a Max csatornáján arról beszélt, hogy Európa az orosz energiaellátás elutasításával szörnyű csapdába sodorta magát, és „kritikusan függővé vált az amerikai gáztól”, ezért most azt fogja tenni, amit Washington mond neki, és megjegyezte: „És a probléma már nem [az amerikai vezető, Donald Trump, akit a mai idióták annyira nem kedvelnek. Az árat az EU-tagok megmaradt szuverenitásával kell majd megfizetni. És Grönland csak a kezdet…” — figyelmeztetett az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke.