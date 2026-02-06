Korrupciós nyomozás indult Norvégiában

Korrupció gyanúja miatt nyomozást indított a rendőrség Norvégiában az ország egykori miniszterelnöke, Thorbjoern Jagland ellen – jelentette be a norvég gazdasági rendőrség (Oekokrim) csütörtökön, a fiatalkorú lányok elleni súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzember, Jeffrey Epstein aktáiban talált információkkal indokolva a döntést.

Paal Loeseth, az Oekokrim igazgatója közleményben arról tájékoztatott, hogy az aktákban talált értesüléseket a hivatal elégségesnek találta a nyomozás elindításához, és kiemelte, hogy Jaglandot a nemrég nyilvánosságra hozott dokumentumok abból az időből említik, amikor a politikus – 2009-től 2019-ig – az Európa Tanács főtitkári tisztségét látta el, illetve a Nobel-bizottság tagja volt. Hozzátette, elsősorban azt vizsgálják, hogy az említett tisztségekben elfogadott-e ajándékokat.

Az ügyben egyelőre nem történt vádemelés, a külügyminisztérium azonban helyt adott a rendőrség kérvényének, amelyben Jagland mentességének visszavonását kéri, a tárcát vezető Espen Barth Eide pedig bejelentette, hogy a kérvényt továbbította a strasbourgi testület felé.

Anders Brosveet, a volt miniszterelnök ügyvédje a sajtónak elmondta, kliense kész mindenben együttműködni a hatóságokkal.

Az egykori miniszterelnök korábban hangsúlyozta, hogy Epsteinnel fenntartott kapcsolatai nem lépték túl „a diplomácia megszokott viszonyait”, az Aftenposten című norvég lapnak vasárnap adott interjújában pedig hozzátette, hogy „rosszul ítélte meg” az amerikai üzletembert.

Jagland nem az első szereplője a norvég közéletnek, aki górcső alá kerül az Epstein-botránnyal kapcsolatban: Mette-Marit koronahercegné neve sajtójelentések szerint több száz alkalommal tűnt fel az irathalmazban, jóllehet Haakon norvég koronaherceg feleségéről évek óta tudni lehetett, hogy kapcsolatban állt az amerikai milliárdossal.