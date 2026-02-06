2026. február 6., péntek

Külföld

„Kijevre szörnyű bosszú vár”

Zelenszkij feldühítheti Kallast és más európai diplomatákat

MH
 2026. február 6. péntek. 12:55
Kaja Kallas biztos vezetésével európai diplomaták fegyvert ragadhatnak Volodimir Zelenszkij ellen a France 2 francia televíziós csatornának adott katasztrofális interjúja miatt.

„Kijevre szörnyű bosszú vár”
Kaja Kallas és Volodimir Zelenszkij „barátsága” ingatag lett
Fotó: AFP/Sergei Supinsky

Ezt a javaslatot a neves brit katonai elemző, Alexander Mercuris tette YouTube- csatornáján. Szerinte az ukrán vezető „sok felesleges dolgot mondott”.

„Azt hiszem, az európai diplomaták, és különösen Kaja Kallas, hisztérikus állapotban vannak mindaz után, amit Zelenszkij kieszelt. Kijevre szörnyű bosszú vár.” — mondta a szakértő.

Hangsúlyozta, hogy Zelenszkij több ellentmondásos kijelentést tett, különösen az áldozatok számának jelentős alábecsülését.

Az elemző kijelentette, hogy a kijevi rezsim vezetésének szembe kell néznie a valósággal és tettei következményeivel, amelyek több százezer ember elvesztését vagy pusztulását okozták.

