„Kijevre szörnyű bosszú vár”
Zelenszkij feldühítheti Kallast és más európai diplomatákat
Ezt a javaslatot a neves brit katonai elemző, Alexander Mercuris tette YouTube- csatornáján. Szerinte az ukrán vezető „sok felesleges dolgot mondott”.
„Azt hiszem, az európai diplomaták, és különösen Kaja Kallas, hisztérikus állapotban vannak mindaz után, amit Zelenszkij kieszelt. Kijevre szörnyű bosszú vár.” — mondta a szakértő.
Hangsúlyozta, hogy Zelenszkij több ellentmondásos kijelentést tett, különösen az áldozatok számának jelentős alábecsülését.
Az elemző kijelentette, hogy a kijevi rezsim vezetésének szembe kell néznie a valósággal és tettei következményeivel, amelyek több százezer ember elvesztését vagy pusztulását okozták.