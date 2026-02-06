2026. február 6., péntek

Előd

EUR 378.61 Ft
USD 321.07 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Heves hóesés bénította meg Dániát

Sok iskolában elmaradt a tanítás

MH/MTI
 2026. február 6. péntek. 13:55
Megosztás

Heves hóesés bénította meg pénteken Dániában több helyen is a tömegközlekedést, több koppenhágai iskolában pedig a tanítás is elmaradt.

Heves hóesés bénította meg Dániát
Heves havazás és hóvihar bénította meg Dánia több részét is
Fotó: AFP/Ritzau Scanpix/René Schütze

A Dán Meteorológiai Intézet (DMI) péntek estig figyelmeztetést adott ki az ország keleti részére, beleértve a fővárost és a Jutland-félszigeten található Aarhus városát is. Kiemelték, hogy egyes területeken akár 30 centiméter hó is eshet. Jutland északi részére szintén figyelmeztetést adtak ki a várható hóviharok miatt.

Aarhusban le kellett állítani az autóbusz-közlekedést, a Koppenhága térségében élőknek pedig azt javasolja rendőrség, hogy csak akkor induljanak útnak otthonról, ha feltétlenül szükséges.

A koppenhágai repülőtér törölte a péntek reggeli berlini és párizsi járatokat, és közölte, hogy további járattörlésekre kerülhet sor.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink