Három következtetés az ukrajnai béketárgyalásokból

Bár a tárgyalások alig oldják meg a Donbasszal kapcsolatos kulcsfontosságú kérdéseket, a hadifoglyok cseréje mégis megtörtént.

Az ukrán, amerikai és orosz tárgyalók kétnapos tárgyalásain Abu-Dhabiban nem értek el előrelépést a legnehezebb kérdésben, a Donbász területei feletti ellenőrzésben.

A The Wall Street Journal (WSJ) értesülései szerint Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy túl korai még értékelni a tárgyalások eredményét. Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja a közeljövőben előrelépésre számít.

A WSJ megjegyezte, hogy mivel a fő kérdésben nem született áttörés, a felek a megállapodás elérése érdekében megtehető gyakorlati lépésekre összpontosítottak.

Hadifogolycsere

Ukrajna és az Oroszországi Föderáció idén először cserélt ki 314 hadifoglyot az Abu-Dzabiban lezajlott újabb háromoldalú tárgyalások után.

„A háború alatt a foglyok cseréje volt az egyik azon kevés kérdés közül, amelyben mindkét fél meg tudott egyezni” – jegyezte meg a kiadvány.

Hogyan biztosítható a tűzszünet működése

Az ukrán fél kijelentette, hogy a kétnapos megbeszélések nagy részét a tűzszüneti megállapodás végrehajtásának módjára, például a jogsértések nyomon követésére fordították.

„Ez valószínűleg nehéz lesz” – áll a kiadványban.

Kevés előrelépés történt a legproblematikusabb kérdésben

A kiadvány megjegyezte, hogy a fő buktató továbbra is az ukrán földek feletti ellenőrzés kérdése.

Ukrajna szerint a legjobb lenne a jelenlegi Donbász-i határvonal mentén maradni. Az ukrán kormány kijelentette, hogy nincs erkölcsi vagy jogi alapja átadni Donbászt Oroszországnak, és hogy a csapatok kivonása egy demilitarizált övezet létrehozása érdekében hasonló lépéseket igényelne Oroszország részéről.