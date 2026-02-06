Grönland csak normális életet akar

Kanada pénteken új konzulátust nyit Grönlandon, amely diplomáciai támogatást nyújt, mivel az ottani északi szigetlakók reagálnak Donald Trump elnök agresszív retorikájára a hazájuk megszerzéséről.

A grönlandi Nuuk polgármestere úgy fogalmazott: csak vissza akarunk térni a normális kerékvágásba

Nuukban sokan azt mondják, hogy Trump figyelme arra készteti őket, hogy a földön érezzék magukat – és arra vágynak, hogy egyedül maradjanak – annak ellenére, hogy kanadai és európai szövetségesek gyülekeznek, hogy támogassák őket.

„Nagyon fontos számunkra, hogy tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül ebben, hogy vannak olyan emberek más országokból, akik törődnek velünk” – mondta Avaaraq Olsen, Nuuk polgármestere az Axel Springer Global Reporters Network-nek. Az emberek félnek, és egyre jobban aggódnak. Trump kijelentései miatt egyre rosszabb és rosszabb lesz.

Kanada több mint egy évvel ezelőtt jelentette be, hogy grönlandi konzulátust nyit, de az időzítés aligha lehet kiszámíthatatlanabb. A nyitás a fokozódó kereskedelmi feszültségek és Trump újjáéledt beszéde miatt következik be. Ez utóbbi, azaz Grönland felvásárlásáról szóló kijelenté feszültséget okoz a már amúgy is Amerika és Európa és az Egyesült Államok és Kanada közötti kapcsolatoknak.

Egy kanadai parti őrség hajóját küldték Grönlandra, hogy segítsen megünnepelni az alkalmat. Ottawa gondosan hangsúlyozta, hogy nem akarja fokozni a feszültséget.

David McGuinty kanadai védelmi miniszter a héten azt mondta, hogy Kanada nem tervez további csapatokat küldeni, hogy csatlakozzanak az európai szövetségesekhez Grönlandon katonai gyakorlatokra, de megjegyezte, hogy a NATO szövetségesei hamarosan Kanadába utazhatnak más gyakorlatokra.

„Azt tervezzük, hogy több országot hívunk meg, hogy csatlakozzanak hozzánk az északi, az Északi-sarkvidéken folytatott gyakorlatainkon” – mondta.

Csütörtök este Nuuk belvárosában a 37 éves Pipaluk Olsen polgármester tömör választ adott, amikor a jövő reményéről kérdezték.

„Felejtsd el Grönlandot! Felejtsd el Grönlandot, Trump” – mondta. „És csak add vissza a normális életet.”

Nuuk éjszaka

Grönland fővárosa szokatlanul meleg volt csütörtök este, a hőmérséklet éppen fagy alatt lebegett, míg a könnyű hóviharok friss fehér bevonatot adtak a városnak.

A hangulat a felszín alatt sötétebb volt.

Egy bezárt bevásárlóközpont kirakatában Grönland mára már ikonikus baseball-sapkáján a szlogen azt jelenti, hogy „elég volt”.

„Rengeteg jó energia és pozitivitás van, mert az emberek nagyon erősek, együtt állnak. Ugyanakkor azt is halljuk, hogy sok a szorongás” – mondta egy helyi lakos.

Olsen azt mondta, hogy a külföldi országok barátsága üdvözlendő, de nem foglalkozik a mögöttes szorongással.

Ez nem jó nekünk, és nem jó a földünknek. Lehet, hogy rossz dolgokról van szó” – mondta, miközben a hangja elcsuklott: „Mint Ukrajnában.”

Míg Trump meghátrált az annektálási fenyegetésektől, a dán és az európai tisztviselők óvatosak az Egyesült Államok online támadásával szemben.

„Grönland a különböző befolyásolási kampányok célpontja” - mondta Peter Hummelgaard dán igazságügyi miniszter a Politico-nak.

A dán közvélemény-kutató, Sune Steffen Hansen úgy fogalmazott, a grönlandiak 65 százaléka szerint a területnek erősítenie kell az együttműködést az Európai Unióval, míg csak 5 százalékuk támogatta az Egyesült Államokkal való kapcsolatok erősítését.

Az európai – és most kanadai – szolidaritás ellenére az Egyesült Államokkal szembeni hangulat nyers Grönlandon, és a helyiek türelme egyre fogy, a nemzetközi média és a 20 000 fős befolyásolók – amelyek a lakosság több mint egyharmadát teszik ki.

Nuuk polgármestere azt mondja, hogy a választói egyszerűen belefáradtak az egészbe.

„Csak vissza akarunk térni a normális kerékvágásba, Grönlandra, amit ismerünk, a mindennapi életbe, amit ismerünk” – mondta Olsen polgármester.