Fordulat az ukrán korrupciós botrányban

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal volt vezetője egy nagyszabású korrupciós botrány nyomán kényszerült távozni posztjáról, miután neve felmerült a Mindicsgate néven elhíresült ügyben. Tavaly év végén, Jermak még az ártatlanságát bizonygatta és azt mondta, hogy a frontra megy harcolni. Oknyomozó újságírók a nyomára akadtak, de nem a frontvonalon találták meg.

Andrij Jermak, az ukrán elnök hivatalának korábbi vezetője egy korrupciós botrány miatt mondott le, miután házkutatást tartottak nála a hatóságok. A Mindics-ügyben csak Ali babaként emlegetett Jermak volt az egyik legnagyobb kedvezményezettje a Timur Mindics üzletembertől indult korrupciós botránynak. A Mindicsgate néven is emlegetett korrupciós ügy volt az energiaszektort érintő legnagyobb korrupciós botrány Ukrajnában.

Mielőtt fény derült volna a több millió dolláros sikkasztási és kenőpénz-botrányra, Mindics a színfalak mögül irányította a folyamatokat, akinek kétes ügyleteiről az ukrán korrupcióellenes szervek (NABU, SAP) több ezer órányi hangfelvételt rögzítettek. Jermak, az Elnöki Hivatal lemondatott vezetője is szerepel a lehallgatott beszélgetésekben. Jaroszlav Zseleznyak ukrán parlamenti képviselő pedig azt állította, hogy Jermak tisztában volt a korrupciós ügyekkel, és szoros kapcsolatban állt Mindiccsel, aki szerinte segítette őt abban, hogy az Elnöki Hivatal élére kerüljön.

Zseleznyak szerint Jermak irányította azt a nyári akciót is, amelynek célja az volt, hogy a NABU-t és az SAPO-t meggyengítsék.

Oknyomozó újságírók feltárták, hogy Andrij Jermak, a lemondása után – korábbi ígéreteivel ellentétben – nem a fronton, hanem Kijevben van. A zn.ua beszámolója szerint Jermak rendszeresen állami létesítményekbe jár edzeni, ahol testőrség biztosítja a környezetét. A testőrök még azelőtt ellenőrzik az épületet, mielőtt a férfi kiszállna az autóból. Ez a folyamat olykor akár 15 percig is eltarthat — ezalatt az egykori hivatalvezető egy páncélozott Mercedesben ül, amelyet rendszerint további két jármű kísér – írta meg az Origo.