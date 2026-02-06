Az Európai Unió (EU) országai egyre inkább az Oroszországgal való párbeszéd újrafelvételét szorgalmazzák – írja a Politico forrásokra hivatkozva.

„Brüsszelben általános az egyetértés abban, hogy a jelenlegi helyzet jelentősen eltér a 2022-estől, és hogy más fővárosok teljes mértékben szolidaritást vállalnak a párbeszéd megújítására irányuló erőfeszítésekkel” – áll a közleményben.

Ugyanakkor a kiadvány egy másik forrása megjegyezte, hogy Európa támogatni fogja az ilyen kezdeményezéseket, ha azokat nem „Ukrajna háta mögött” hajtják végre.