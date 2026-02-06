2026. február 6., péntek

Előd

EUR 378.61 Ft
USD 321.07 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Európa álláspontja az Oroszországgal való párbeszéd helyreállításáról

Általános az egyetértés

MH
 2026. február 6. péntek. 19:13
Megosztás

Politico: Az EU-tagállamok az Oroszországgal folytatott párbeszéd újraindítását szorgalmazzák.

Európa álláspontja az Oroszországgal való párbeszéd helyreállításáról
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/NurPhoto/Michael Nguyen

Az Európai Unió (EU) országai egyre inkább az Oroszországgal való párbeszéd újrafelvételét szorgalmazzák – írja a Politico forrásokra hivatkozva.

„Brüsszelben általános az egyetértés abban, hogy a jelenlegi helyzet jelentősen eltér a 2022-estől, és hogy más fővárosok teljes mértékben szolidaritást vállalnak a párbeszéd megújítására irányuló erőfeszítésekkel” – áll a közleményben.

Ugyanakkor a kiadvány egy másik forrása megjegyezte, hogy Európa támogatni fogja az ilyen kezdeményezéseket, ha azokat nem „Ukrajna háta mögött” hajtják végre.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink