Külföld

Két napja lejárt az Új START szerződés hatálya

MH/MTI
 2026. február 6. péntek. 23:29
Az Egyesült Államok új alapokon kész új nukleáris fegyverzet-korlátozási megállapodás kitárgyalására, ami Oroszország mellett Kína katonai megerősödését is figyelembe veszi – közölte Marco Rubio külügyminiszter pénteken arra reagálva, hogy csütörtökön lejárt az Új START szerződés hatálya, amivel érvényét veszítette az Egyesült Államok és Oroszország közötti korábbi megállapodás.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter
Fotó: AFP/Mandel Ngan

Marco Rubio a minisztérium Substack internetes felületén megjelent írásában arra mutatott rá, hogy az Egyesült Államok nem látja értelmét, hogy a START korábbi formáját felújítsák.

Egy olyan egyezményre van szükség, ami „tükrözi azt, hogy az Egyesült Államoknak hamarosan két nukleáris ellenféllel, Oroszországgal és Kínával, kell szembenéznie” – mutatott rá az amerikai külügyminiszter.

A korábbi Új START hatályának lejárta kapcsán megjegyezte, hogy annak alkalmazását Oroszország szüntette meg 2023-ban. „Egy megállapodáshoz legalább két fél szükségeltetik, az Egyesült Államok pedig választás elé került, hogy egyoldalúan köti-e magát hozzá, vagy felismeri azt, hogy egy új korszak új megközelítést igényel” – fogalmazott Marco Rubio.

