Két napja lejárt az Új START szerződés hatálya

Az Egyesült Államok új alapokon kész új nukleáris fegyverzet-korlátozási megállapodás kitárgyalására, ami Oroszország mellett Kína katonai megerősödését is figyelembe veszi – közölte Marco Rubio külügyminiszter pénteken arra reagálva, hogy csütörtökön lejárt az Új START szerződés hatálya, amivel érvényét veszítette az Egyesült Államok és Oroszország közötti korábbi megállapodás.

Marco Rubio a minisztérium Substack internetes felületén megjelent írásában arra mutatott rá, hogy az Egyesült Államok nem látja értelmét, hogy a START korábbi formáját felújítsák.

Egy olyan egyezményre van szükség, ami „tükrözi azt, hogy az Egyesült Államoknak hamarosan két nukleáris ellenféllel, Oroszországgal és Kínával, kell szembenéznie” – mutatott rá az amerikai külügyminiszter.

A korábbi Új START hatályának lejárta kapcsán megjegyezte, hogy annak alkalmazását Oroszország szüntette meg 2023-ban. „Egy megállapodáshoz legalább két fél szükségeltetik, az Egyesült Államok pedig választás elé került, hogy egyoldalúan köti-e magát hozzá, vagy felismeri azt, hogy egy új korszak új megközelítést igényel” – fogalmazott Marco Rubio.