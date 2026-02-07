Az USA-ba vitték a terrorlegényt

Az Egyesült Államokba szállították a bengázi amerikai külképviselet elleni 2012-es terrortámadás fő gyanúsítottját, Zubair El-Bakust, hogy ott bíróság elé állítsák - jelentette be az amerikai igazságügyi miniszter és a Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója pénteken.

Pam Bondi miniszter a férfi kiadatási eljárásáról beszámolva hangsúlyozta, hogy El-Bakus amerikai jog alapján, amerikai földön felel majd az általa elkövetett terrorcselekményért. „Ez az ügy szolgáljon emlékeztetőül annak, aki bárhol a világon bűncselekményt követ el amerikai emberek ellen, hogy a Trump-adminisztráció igazságügyi hatósága megtalálja” - fogalmazott. Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója nem árult el részleteket, csupán annyit mondott, hogy a feltételezett terroristát külföldön vették őrizetbe, és utalt arra, hogy az elfogásban a Központi Hírszerző Ügynökségnek (CIA) is szerepe volt.

Jeanine Pirro, Washington szövetségi ügyésze azt közölte, hogy az El-Bakus elleni feljelentés még 2015-ből származik, de azt mostanáig nem hozták nyilvánosságra. Hozzátette, hogy hasonló letartóztatások a jövőben is várhatók.

2012. szeptember 11-én a líbiai Bengáziban működő amerikai különleges külképviseletet fegyveresek rohamozták meg, akik géppisztollyal, kézigránátokkal támadtak az ott tartózkodókra, és megöltek négy amerikait, köztük Chris Stevens nagykövetet és a CIA két szerződéses alkalmazottját.