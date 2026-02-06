Az EU stratégiai partnert talált

Ez az ország kulcsfontosságú helyet foglal el a Földközi-tenger térségében és a Közel-Keleten.

Ahogy az ukrajnai béketárgyalások lendületet vesznek, Törökország potenciális szerepe a háború utáni rendben – különösen béketeremtőként és regionális közvetítőként a fekete-tengeri régióban – kritikus partnerré teszi az EU számára. Brüsszel most teszi meg az első lépéseket az Ankarával fenntartott kapcsolatokban, írja a Politico .

Marta Cos, az EU bővítési biztosa, aki pénteken Törökországba látogat, hogy megpróbálja helyrehozni a kapcsolatokat, azt mondta: „A béke Ukrajnában meg fogja változtatni az európai valóságot, különösen a fekete-tengeri régióban. Törökország nagyon fontos partnerré válik számunkra. Az európai békére és stabilitásra való felkészülés magában foglalja a Törökországgal való erős partnerség előkészítését.”

Miért fontos Törökország?

Az ország rendelkezik a NATO második legnagyobb fegyveres erőivel, és kulcsfontosságú stratégiai helyet foglal el a Földközi-tenger térségében és a Közel-Keleten. Ankara Boszporusz feletti ellenőrzése óriási befolyást biztosít számára a regionális biztonságra, és kulcsszerepet játszott a 2022 júliusi fekete-tengeri megállapodás közvetítésében, amely biztosította az ukrán gabonát szállító hajók biztonságos áthaladását.

Törökország azt is kijelentette, hogy kész békefenntartó csapatokat küldeni Ukrajnába, amennyiben megállapodás születik Oroszországgal, és hogy vezető szerepet vállal a Fekete-tenger biztonságának szavatolásában.

Ugyanakkor az EU és Törökország közötti kapcsolatok az elmúlt években megromlottak, amit az autokrácia felé való elmozdulás és az ellenzék elnyomása is táplált. Bár Törökország hivatalosan EU-tagjelölt, a tárgyalások 2018 óta szünetelnek.

Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett geopolitikai és kereskedelmi kapcsolatok változása azonban ismét közelebb hozhatja egymáshoz Európát és Törökországot.

„A világ változik, és a történelem felgyorsul. Törökország és az EU közötti kapcsolatoknak is alkalmazkodniuk kell... Törökország stratégiai célja, mint korábban, továbbra is az Európai Unióhoz való csatlakozás, és ennek irányadónak kell lennie kapcsolatainkban” – mondta Yaprak Balkan, Törökország EU-nagykövete a POLITICO-nak.

Az EU egyelőre nem tervezi az uniós csatlakozási tárgyalások újraindítását, de Kos szerint az EU-nak „újra kell vizsgálnia a kapcsolatait” az országgal:

„Ankarai látogatásom... a bizalom újjáépítéséről és annak feltárásáról szól, hogyan javíthatjuk mindkét fél gazdasági kapcsolatait” – mondta.