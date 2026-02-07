A Fehér Ház törölte a félreérthető Trump-posztot

Donald Trump közösségi oldalán megosztott egy videót, amely Barack Obama volt elnököt és Michelle Obama first ladyt majmokként ábrázolta. A posztot pénteken törölték, miután többen kritizálták, hogy az amerikai elnök posztja olyan rasszista képeket idézett fel, amelyeket régóta használnak az afrikai származású emberek dehumanizálására.

„A Fehér Ház egyik munkatársa tévesen tette fel a posztot” – mondta a Fehér Ház egyik tisztviselője, aki nem volt hajlandó megnevezni az illetőt. „Le is vették” – állítja Washington.

A nyilatkozat órákkal azután hangzott el, hogy Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője „hamis felháborodásnak” nevezte a videó negatív reakcióinak hullámát, köztük több prominens republikánus törvényhozótól.

Csütörtökön Trump megosztott egy egyperces videót, amely felerősítette a republikánus amerikai elnök hamis állításait, miszerint 2020-as választási veresége csalás eredménye. A videó egy látszólag mesterséges intelligencia által generált klip volt, amelyen táncoló főemlősök vannak, akiket Obamaék fejével cseréltek ki.

A Trump Truth Social hálózatának posztja gyors kritikát váltott ki prominens politikai szereplőkből, köztük Tim Scott republikánus szenátorból, Trump színes bőrű szövetségeséből.

„Ez a legrasszistább dolog, amit a Fehér Házból láttam” – mondta Scott az X-en. „Az elnöknek el kell távolítania.” Mike Lawler New York-i republikánus képviselő egyike volt azoknak a prominens politikai szereplőknek, akik szerint Trumpnak bocsánatot kell kérnie és törölnie kell a posztot.

Mielőtt a bejegyzést törölték, Leavitt azt mondta, hogy „kering egy internetes mém, amelyben Trump elnököt a dzsungel királyaként ábrázolja az Oroszlánkirály karaktereként”. Trump klipje tartalmazott egy dalt a filmből.

Az Obama család szóvivője nem kommentálta a hírt.

A fehér felsőbbrendűséget hirdetők évszázadok óta úgy ábrázolják az afrikai származású embereket, mint majmokat a fekete populációk dehumanizálására és uralására irányuló kampányok részeként.

„Hadd kísértse Trumpot és rasszista követőit, hogy a leendő amerikaiak átölelik az Obamákat, mint szeretett figurákat, miközben tanulmányozzák őt, mint a történelmünk foltját” – mondta Ben Rhodes, Obama korábbi tanácsadója.

Trump már régóta osztja a rasszista retorikát, és régóta támogatta azt a hamis összeesküvés-elméletet, hogy Barack Obama nem az Egyesült Államokban született. Decemberben Trump a szomáliaikat „szemétnek” nevezte, akiket ki kell dobni az országból. Tavaly azért is kritizálták, mert a képviselőház demokrata vezetőjét, Hakeem Jeffries-t, aki színes bőrű, egy egymásra helyezett kormánybajusszal és egy sombrero-val ábrázolta.

A polgárjogi aktivisták szerint Trump retorikája egyre merészebb - írta meg a Reuters.

„Donald Trump videója nyilvánvalóan rasszista, undorító és teljesen megvetendő” – mondta Derrick Johnson, az NAACP polgárjogi csoport nemzeti elnöke. „A szavazók figyelik, és emlékezni fognak erre a szavazófülkében.”