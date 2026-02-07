Külföld
A Fehér Ház törölte a félreérthető Trump-posztot
Az egykori elnököt és feleségét majomként ábrázolta
„A Fehér Ház egyik munkatársa tévesen tette fel a posztot” – mondta a Fehér Ház egyik tisztviselője, aki nem volt hajlandó megnevezni az illetőt. „Le is vették” – állítja Washington.
A nyilatkozat órákkal azután hangzott el, hogy Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője „hamis felháborodásnak” nevezte a videó negatív reakcióinak hullámát, köztük több prominens republikánus törvényhozótól.
Csütörtökön Trump megosztott egy egyperces videót, amely felerősítette a republikánus amerikai elnök hamis állításait, miszerint 2020-as választási veresége csalás eredménye. A videó egy látszólag mesterséges intelligencia által generált klip volt, amelyen táncoló főemlősök vannak, akiket Obamaék fejével cseréltek ki.
A Trump Truth Social hálózatának posztja gyors kritikát váltott ki prominens politikai szereplőkből, köztük Tim Scott republikánus szenátorból, Trump színes bőrű szövetségeséből.
„Ez a legrasszistább dolog, amit a Fehér Házból láttam” – mondta Scott az X-en. „Az elnöknek el kell távolítania.” Mike Lawler New York-i republikánus képviselő egyike volt azoknak a prominens politikai szereplőknek, akik szerint Trumpnak bocsánatot kell kérnie és törölnie kell a posztot.
Mielőtt a bejegyzést törölték, Leavitt azt mondta, hogy „kering egy internetes mém, amelyben Trump elnököt a dzsungel királyaként ábrázolja az Oroszlánkirály karaktereként”. Trump klipje tartalmazott egy dalt a filmből.
Az Obama család szóvivője nem kommentálta a hírt.
A fehér felsőbbrendűséget hirdetők évszázadok óta úgy ábrázolják az afrikai származású embereket, mint majmokat a fekete populációk dehumanizálására és uralására irányuló kampányok részeként.
„Hadd kísértse Trumpot és rasszista követőit, hogy a leendő amerikaiak átölelik az Obamákat, mint szeretett figurákat, miközben tanulmányozzák őt, mint a történelmünk foltját” – mondta Ben Rhodes, Obama korábbi tanácsadója.
Trump már régóta osztja a rasszista retorikát, és régóta támogatta azt a hamis összeesküvés-elméletet, hogy Barack Obama nem az Egyesült Államokban született. Decemberben Trump a szomáliaikat „szemétnek” nevezte, akiket ki kell dobni az országból. Tavaly azért is kritizálták, mert a képviselőház demokrata vezetőjét, Hakeem Jeffries-t, aki színes bőrű, egy egymásra helyezett kormánybajusszal és egy sombrero-val ábrázolta.
A polgárjogi aktivisták szerint Trump retorikája egyre merészebb - írta meg a Reuters.
„Donald Trump videója nyilvánvalóan rasszista, undorító és teljesen megvetendő” – mondta Derrick Johnson, az NAACP polgárjogi csoport nemzeti elnöke. „A szavazók figyelik, és emlékezni fognak erre a szavazófülkében.”