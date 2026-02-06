Zelenszkij teljesen el van tévedve

Elemzők szerint Ukrajna 2027-es EU-csatlakozása irreális. Marek Dabrowski (Bruegel) kiemelte, hogy a csatlakozási tárgyalások még el sem kezdődhettek a magyar vétó miatt, és a folyamat évekig tarthat – írja a Konzervativny Denník Postoj.

Fabian Zuleeg (EPC) alternatív integrációs utakat sürget az akadályok miatt, míg Zuzana Stuchlíková (Europeum) szinte kizártnak tartja a 2027-es tagságot, tekintettel arra is, hogy Magyarország mellett Szlovákia és Csehország támogatása is bizonytalan.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök továbbra is 2027-et célozza meg, de több európai vezető – köztük Friedrich Merz német kancellár – ezt nem tartja reálisnak – írja a Mandiner.