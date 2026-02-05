2026. február 5., csütörtök

Előd

EUR 379.31 Ft
USD 321.97 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Újra tárgyal az USA és Oroszország

A 2021-es megszakítás után folytatódik a magas rangú katonai párbeszéd

MH/ MTI
 2026. február 5. csütörtök. 20:35
Megosztás

Az Egyesült Államok és Oroszország újraindítja a 2021 őszén megszakadt párbeszédet a két ország magas rangú katonai tisztségviselői között – jelentette be csütörtökön az Európában állomásozó amerikai erők parancsnoksága a felek abu-dzabi tárgyalásainak eredményeképpen.

Újra tárgyal az USA és Oroszország
Képünk illusztráció
Fotó: Anadolu via AFP/Russian FM Press Service

A tájékoztatás szerint az Egyesült Államok a haderők közötti párbeszéd újraindulását „a globális stabilitás és béke szempontjából fontos tényezőnek” tekinti, illetve ettől „több átláthatóságot és a feszültségek csökkentését várja”.

Az abu-dzabi orosz-amerikai találkozón amerikai részről, a NATO európai erőinek főparancsnoka, Alexus Grynkewich tábornok vett részt, és jelen voltak magas rangú ukrán katonai vezetők is. Oroszország egyelőre nem nyilatkozott az ügyben.

„Ez a csatorna folyamatos kapcsolat lesz a fegyveres erők között a béketárgyalásokkal párhuzamosan” – közölte az amerikai parancsnokság.

A közlemény szerint Grynkewich tábornoknak felhatalmazása van arra, hogy közvetlenül kommunikáljon Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnökkel, és ezáltal a felek „elkerüljék a téves következtetéseket és az esetleges konfliktusok nem szándékos eszkalációját”.

Az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta csak szórványosan állt fenn kapcsolat magas katonai szinten Moszkva és Washington között, így például voltak telefonbeszélgetések a védelmi miniszterek és vezérkari főnökök között. Donald Trump amerikai elnök újbóli hatalomra kerülésével új lendületet kaptak az orosz-amerikai kapcsolatok.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink