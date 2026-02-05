Külföld
Újra tárgyal az USA és Oroszország
A 2021-es megszakítás után folytatódik a magas rangú katonai párbeszéd
A tájékoztatás szerint az Egyesült Államok a haderők közötti párbeszéd újraindulását „a globális stabilitás és béke szempontjából fontos tényezőnek” tekinti, illetve ettől „több átláthatóságot és a feszültségek csökkentését várja”.
Az abu-dzabi orosz-amerikai találkozón amerikai részről, a NATO európai erőinek főparancsnoka, Alexus Grynkewich tábornok vett részt, és jelen voltak magas rangú ukrán katonai vezetők is. Oroszország egyelőre nem nyilatkozott az ügyben.
„Ez a csatorna folyamatos kapcsolat lesz a fegyveres erők között a béketárgyalásokkal párhuzamosan” – közölte az amerikai parancsnokság.
A közlemény szerint Grynkewich tábornoknak felhatalmazása van arra, hogy közvetlenül kommunikáljon Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnökkel, és ezáltal a felek „elkerüljék a téves következtetéseket és az esetleges konfliktusok nem szándékos eszkalációját”.
Az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta csak szórványosan állt fenn kapcsolat magas katonai szinten Moszkva és Washington között, így például voltak telefonbeszélgetések a védelmi miniszterek és vezérkari főnökök között. Donald Trump amerikai elnök újbóli hatalomra kerülésével új lendületet kaptak az orosz-amerikai kapcsolatok.