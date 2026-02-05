Túlélő üzemmódba kapcsolt Volker Türk

Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága (OCHCR) jelenleg „túlélő üzemmódban” van a finanszírozási hiány miatt, tavaly az azt megelőző évhez képest több mint a felével esett vissza az emberi jogok megfigyelésével kapcsolatos misszióik száma – jelentette ki csütörtökön Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa diplomaták előtt nyilatkozva Genfben.

Mint mondta, a főbiztosságnak 17 országban kellett csökkentenie a jelenlétét.

Tavaly az OCHCR 246 millió dolláros éves költségvetéséből azonban csak 191,5 millióhoz tudott hozzájutni. Ezenfelül a szervezet 500 millió dollárt kért adományokból a különböző missziókra, de ebből az összegből is mindössze 260 millió dollár gyűlt össze.

Türk sérelmezte, hogy a főbiztosság már régóta alulfinanszírozott. „Jelenleg túlélő üzemmódban vagyunk, miközben nyomás alatt kell teljesítenünk” – tette hozzá. Türk szerint 2026-ban mintegy 400 millió dollárra becslik a szükségleteket önkéntes felajánlásokból. Mint mondta, ez az összeg lehetővé teszi, hogy „ebben a kritikus időszakban” megvédjék a polgári, politikai, társadalmi, kulturális és gazdasági jogokat.

Emlékeztetett arra, hogy szervezete „megbízható információkat szolgáltat az atrocitásokról és az emberi jogok területén történő fejleményekről egy olyan időszakban, amikor a félretájékoztatás és a cenzúra aláássa az igazságot”. Úgy vélte, hogy a főbiztosság pénzügyi nehézségei miatt szabadabb kezet kaphatnak azok, akik emberi jogi jogsértéseket követnek el.

Türk szerint a főbiztosság tavaly 87 országban több mint 5000 emberi jogi megfigyelési missziót hajtott végre. Az ENSZ munkatársai többek között kínzások és modern rabszolgaság 67 ezer áldozatát segítették.

António Guterres ENSZ-főtitkár már a múlt héten a világszervezet küszöbönálló pénzügyi összeomlására figyelmeztetett, és felszólította az egyes országokat, hogy fizessék be a tagdíjaikat.