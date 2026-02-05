Az amerikai elnök megint helyretette Zelenszkijt

Zelenszkij ukrán elnök felszólította az amerikai kormányzatot, hogy válaszoljon Oroszország Ukrajna energetikai infrastruktúrája elleni legutóbbi támadásaira, mondván, hogy a Kreml nem tartotta tiszteletben Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett „energiaszünetet” – írja az Euronews nyomán a Ripost .

Várjuk Amerika reakcióját az orosz csapásokra. Az Egyesült Államok javaslata volt az energetikai csapások leállítása diplomáciai cselekmények és zord téli időjárás idején – mondta Zelenszkij keddi esti beszédében.

Múlt csütörtökön Trump azt mondta, Vlagyimir Putyin orosz elnök megígérte, hogy egy hétig nem bombázza Ukrajna energetikai infrastruktúráját, majd az amerikai elnök a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva azt mondta, hogy Putyin „betartotta a szavát” az Ukrajna kritikus energiainfrastruktúrája elleni csapások ideiglenes megszüntetésével kapcsolatban.

„A szünet vasárnaptól vasárnapig tartott” – mondta Trump, aki szerint „már egy hét is sok” és „bárminek örülni kell”, tekintettel a rendkívül hideg időjárásra. És megismételte, hogy Putyin teljesítette, amit ígért. Amikor a szünet meghosszabbításáról kérdezték az elnököt, Trump azt válaszolta, hogy a háború végét akarja.