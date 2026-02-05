Külföld
Az amerikai elnök megint helyretette Zelenszkijt
Az ukrán elnök nem utasíthatja Trumpot
Zelenszkij ukrán elnök felszólította az amerikai kormányzatot, hogy válaszoljon Oroszország Ukrajna energetikai infrastruktúrája elleni legutóbbi támadásaira, mondván, hogy a Kreml nem tartotta tiszteletben Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett „energiaszünetet” - írja az Euronews.
Várjuk Amerika reakcióját az orosz csapásokra. Az Egyesült Államok javaslata volt az energetikai csapások leállítása diplomáciai cselekmények és zord téli időjárás idején – mondta Zelenszkij keddi esti beszédében.
Múlt csütörtökön Trump azt mondta, Vlagyimir Putyin orosz elnök megígérte, hogy egy hétig nem bombázza Ukrajna energetikai infrastruktúráját, majd az amerikai elnök a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva azt mondta, hogy Putyin „betartotta a szavát” az Ukrajna kritikus energiainfrastruktúrája elleni csapások ideiglenes megszüntetésével kapcsolatban.
„A szünet vasárnaptól vasárnapig tartott” – mondta Trump, aki szerint „már egy hét is sok” és „bárminek örülni kell”, tekintettel a rendkívül hideg időjárásra. És megismételte, hogy Putyin teljesítette, amit ígért. Amikor a szünet meghosszabbításáról kérdezték az elnököt, Trump azt válaszolta, hogy a háború végét akarja.