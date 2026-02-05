Dmitrij Peszkov: Az új START-szerződés ma hatályát veszti. Negatívan értékeljük ezt, és sajnálatunkat fejezzük ki

„Ha bármilyen konstruktív válasz érkezik, természetesen párbeszédet folytatunk” – mondta Peszkov az orosz kezdeményezésre adott lehetséges amerikai válaszról beszélve.

Korábban Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kijelentette, hogy Moszkva sajnálja az új START-szerződés lejártát. Ugyanakkor a Kreml szóvivője hangsúlyozta, hogy Oroszország felelősségteljes és figyelmes megközelítést fog fenntartani a nukleáris fegyverek stratégiai stabilitásának kérdésében – írta meg a Lenta.ru.