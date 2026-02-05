2026. február 5., csütörtök

Oroszország párbeszédet folytat az új START-szerződésről

Peszkov hangsúlyozta, konstruktív válaszokat várnak az Egyesült Államoktól

 2026. február 5. csütörtök. 16:11
Moszkva párbeszédet folytat Washingtonnal a stratégiai fegyverzetcsökkentési szerződésről (START), amennyiben konstruktív válaszokat kap – nyilatkozta Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 újságírójának, Pavel Zarubinnak.

„Ha bármilyen konstruktív válasz érkezik, természetesen párbeszédet folytatunk” – mondta Peszkov az orosz kezdeményezésre adott lehetséges amerikai válaszról beszélve.

Korábban Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kijelentette, hogy Moszkva sajnálja az új START-szerződés lejártát. Ugyanakkor a Kreml szóvivője hangsúlyozta, hogy Oroszország felelősségteljes és figyelmes megközelítést fog fenntartani a nukleáris fegyverek stratégiai stabilitásának kérdésében – írta meg a Lenta.ru.

