Előd

Orosz hekkert ítéltek el hazaárulásért

Tizenhat év börtönre ítéltek az Ukrajnának dolgozó orosz hekkert

MH/MTI
 2026. február 6. péntek. 0:33
Tizenhat év börtönre ítéltek hazaárulás miatt egy Ukrajnának dolgozó orosz hekkert Oroszországban – közölte csütörtökön az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közkapcsolati központja.

Orosz hekkert ítéltek el hazaárulásért
A kiberbűnözés napjaink egyik legelterjedtebb módszere
Fotó: AFP/Hans Lucas/Magali Cohen

„Hatályba lépett a Kemerovói Regionális Bíróság ítélete az 1987-ben született orosz állampolgár Szmirnov A. P. ellen, akit hazaárulásban találtak bűnösnek, mert segítséget nyújtott egy külföldi szervezetnek az Oroszországi Föderáció biztonságát sértő tevékenységéhez” – áll a közleményben. Szmirnovot ezért 16 év szabadságvesztésre és százezer rubel (421 000 forint) pénzbírság megfizetésére ítélték.

A közlemény szerint Szmirnov csatlakozott egy Oroszországban tiltott ukrán „terrorszervezet” Telegram-közösségéhez, amely az ukrán hírszerző szolgálatok érdekeit szolgálja, és ukrán megbízásból rosszindulatú szoftverekkel számítógépes támadásokat hajtott végre az Oroszországi Föderáció információs erőforrásai ellen, amelyek az alapvető fontosságú információs infrastruktúra működésének megzavarásához vezettek.

Szmirnov a vallomásáról készült, és az FSZB által közzétett videóban, elmondta, hogy az Ukrajnából kiinduló számítógépes támadások célpontjai között volt egy repülőtér is. „Felmentem a Telegram-csatornára, megnéztem, milyen feladatokat adnak ott, milyen szoftvert használnak. Letöltöttem ezt a szoftvert a számítógépemre. Megértettem, hogy ez a webhely kárt akart okozni az orosz infrastruktúrában”.

Az FSZB emlékeztetett arra, hogy az ukrán titkosszolgálatok aktívan keresnek végrehajtókat műveleteikhez, és figyelmeztetett, hogy fel fogják kutatni, és felelősségre fogják vonni mindazokat, akik beleegyeztek az együttműködésbe.

