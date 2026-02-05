2026. február 5., csütörtök

Előd

Vita a demográfiáról
Elterelték a Tiszát az ukránok

Megsérült a gázvezeték, jöttek a munkagépek

 2026. február 5. csütörtök. 10:47
Kárpátalján elterelték a Tiszát egy gázvezeték biztonsága érdekében.

Kárpátalján folytatódnak a munkálatok Tiszahetény közelében, ahol a Tiszán átívelő gázvezeték tartóoszlopa megsérült - közölte Vitalij Matyij, a Beregszászi Járási Állami Adminisztráció (RVA) vezetője. Mint a Kárpát.in.ua cikkéből kiderül, a tartószerkezet elmozdulása veszélyeztethette volna a környék 17 településén élő, mintegy 5800 fogyasztó gázellátását.

A szakemberek földmunkákkal részben elterelték a folyót, így csökkentve a sérült oszlopra nehezedő víznyomást. Kialakítottak egy 270 méter hosszú kerülőcsatornát, és párhuzamosan útépítés zajlik az oszlop megközelítéséhez. A Tisza medrének mélysége az érintett szakaszon 2,5–6 méter között változik. A munkálatokat a gázszolgáltató 10 géppel és 14 fős szakembergárdával végzi, folyamatos, 0–24 órás felügyelet mellett. A hatóságok szerint a gázellátás jelenleg biztonságban van, és elővigyázatossági intézkedésekkel biztosítják a zavartalan szolgáltatást a Tiszapéterfalvai és Királyházai kistérségben.

