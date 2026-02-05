Nagy-Britannia ásványkincsekre vonatkozó megállapodást írt alá az Egyesült Államokkal

A két ország megállapodott abban, hogy gazdaságpolitikai eszközöket és összehangolt beruházásokat alkalmaznak a kritikus ásványi anyagok ellátásának biztosítása érdekében.

Nagy-Britannia új, kritikus ásványkincsekre vonatkozó partnerségi megállapodást írt alá a Trump-adminisztrációval, mivel arra törekszik, hogy diverzifikálja az ellátási láncait Kínától.

Seema Malhotra miniszter szerda este írta alá a partnerségi megállapodást Washingtonban Jacob Helberg amerikai külügyminiszter-helyettessel.

„Mivel a kritikus ásványok iránti kereslet világszerte folyamatosan növekszik, ez az Egyesült Államokkal kötött egyetértési megállapodás hangsúlyozza elkötelezettségünket az iránt, hogy szoros szövetségesként együttműködve rugalmas, diverzifikált globális ellátási láncokat építsünk ki” – mondta Malhotra egy nyilatkozatban.

A megállapodás értelmében a két ország megállapodott abban, hogy gazdaságpolitikai eszközöket és összehangolt beruházásokat alkalmaznak a kritikus ásványi anyagok ellátásának biztosítása, valamint a támogatott import visszaszorítása érdekében, amely veszélyezteti a hazai termelés aláásását.

Közösen fogják meghatározni a prioritást élvező projekteket, mozgósítani a fejlesztések finanszírozását, és megosztani az információkat azokról a beruházásokról, amelyek veszélyeztethetik bármelyik ország hazai képességeit.

A partnerség a piac torzulásával szembeni szigorúbb álláspontot jelez, mindkét fél ígéretet tett arra, hogy megvédi iparágait a „nem piaci politikáktól és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoktól” – többek között azáltal, hogy szövetségesekkel együttműködve globális megközelítést dolgoznak ki az árképzési kihívásokra.

A megállapodás azt is kimondja, hogy mindkét fél a meglévő jogalkotási és diplomáciai eszközöket felhasználja a kritikus ásványok és ritkaföldfémek értékesítésének nemzetbiztonsági okokból történő felülvizsgálatára, megakadályozására és potenciális blokkolására.

Az amerikai és az Egyesült Királyság miniszterei várhatóan a következő hat hónapon belül összeülnek, hogy előmozdítsák a partnerséget.

A Trump-adminisztráció, amely hasonló megállapodásokat jelentett be Mexikóval, az Európai Unióval és Japánnal, végső soron egy kritikus ásványianyag-kereskedelmi blokkot kíván létrehozni, amelyet először szerdán J. D. Vance alelnök 54 országnak terjesztett elő.

Csütörtökön Londonban újságíróknak nyilatkozva Peter Kyle, az Egyesült Királyság kereskedelmi minisztere azt mondta, hogy a Washingtonnal kötött kereskedelmi blokk „teljesen logikus” – írta meg a Politico.

„A kritikus ásványkincsek esetében a szövetségek tökéletesen logikusak, amennyiben figyelembe veszik a hazai piacok sajátosságait” – mondta Kyle.

„Minden szövetségben mindenkinek más-más igényei vannak, és mindannyian más-más ásványokat termelünk ki, ezért biztosítanunk kell, hogy ez teljes mértékben együttműködő legyen, de ahelyett, hogy hogyan kerüljük el, inkább úgy kell megközelítenünk a dolgot, hogy „hogyan működtessem?”” – tette hozzá.