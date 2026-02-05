Mit keresett Macron tanácsadója titokban Moszkvában?

A francia elnök diplomáciai tanácsadója, Emmanuel Bonne február 3-án „diszkréten” Moszkvába látogatott, hogy találkozzon Jurij Usakov orosz elnökhelyettessel - közölte az Orosz Hírek a francia L'Express című lapra hivatkozva.

A hírt azt teszi még izgalmasabbá, hogy miközben Oroszország és Ukrajna tárgyalásokat folytatott Abu-Dzabiban, Franciaország igyekszik továbbra is részt venni a tárgyalási folyamatban.

Macron korábban kijelentette, hogy készülnek a párbeszéd újrafelvétele Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A francia vezető szerint a technikai szintű előkészületek már folynak. Macron megjegyezte, hogy ez az előkészítés átláthatóan, az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel és az európai országokkal folytatott konzultációk keretében zajlik.

A francia elnök nyilatkozata előtt, február 2-án, az orosz elnök sajtótitkára, Dmitrij Peszkov kijelentette, hogy nincsenek konkrétumok a Putyin és Macron közötti esetleges kapcsolatfelvétel megszervezéséről. Hozzátette, hogy Moszkva nyitott a párbeszéd fenntartásának gondolatára.

Tavaly december vége óta Macron többször is nyilvánosan felszólalt a Putyinnal való diplomáciai kapcsolatok megnyitása mellett. A Politico című lap szerint egyes európai kormányok még egy különleges képviselő kinevezését is javasolták a Moszkvával való kapcsolatok fenntartására.

A Kreml visszafogottan reagált ezekre a kezdeményezésekre, kijelentve, hogy kölcsönös politikai akarat esetén az ilyen ötleteket „csak pozitívan lehet értékelni”. Ugyanakkor Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Macron kijelentéseit, miszerint kész a párbeszédre Putyinnal, csak a „nyilvánosság felé szánt lépésnek” minősítette.

A Moszkvával való párbeszéd szükségességéről szóló nyilatkozatok ellenére Macron január végén új, Oroszország elleni szankciókat jelentett be. „Franciaország határozottan szándékozik fokozni a nyomást Oroszországra, amíg az elkerüli a békét” – írta a francia elnök a közösségi médiában.