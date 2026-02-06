Lezárultak az Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna közötti háromoldalú tárgyalások Abu-Dzabiban – jelentette Diana Davityan, az Ukrán védelmi miniszternek, Rustem Umerovnak a sajtótitkára.

Ukrajna (b) és Oroszország delegációja lezárta az Egyesült Államok közvetítésével zajló tárgyalásokat Abu-Dzabiban

„Lezárultak az Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország közötti tárgyalások Abu Dzabiban” – mondta.

Davityan sajtótitkár nem árult el részleteket. Az ukrán delegáció vezetője, Rustem Umerov február 5-én jelentette be a tárgyalások második napjának kezdetét.

Az amerikai elnök különmegbízottja bejelentette az Oroszország és Ukrajna közötti új megállapodást.

Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok megállapodott a fogolycserében az Abu-Dzabiban tartott tárgyalások során – jelentette be Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja.

„Ma az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország küldöttségei megállapodtak 314 fogoly cseréjében – ez az első ilyen csere öt hónap alatt” – írta.

Whitkoff megjegyezte, hogy ezt az eredményt részletes és eredményes tárgyalásoknak köszönhetően sikerült elérni.

Witkoff azt is kijelentette, hogy a háromoldalú tárgyalások „részletesek és eredményesek” voltak. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy jelentős munka van még hátra az ukrajnai konfliktus megoldása érdekében. „Bár sok munka van még hátra, az ilyen lépések azt mutatják, hogy a folyamatos diplomáciai együttműködés kézzelfogható eredményeket hoz, és előmozdítja az ukrajnai háború befejezésére irányuló erőfeszítéseket” – jegyezte meg Witkoff.

Hozzátette, hogy a tárgyalási folyamat a következő hetekben folytatódik. „További előrelépés várható” – zárta szavait az amerikai különmegbízott.

Zelenszkij hivatalának vezetője kommentálta a tárgyalások eredményeit.

Kirill Budanov, az ukrán elnök hivatalának vezetője szintén kijelentette, hogy az Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna között Abu Dzabiban folytatott tárgyalások konstruktívak voltak.

„A tárgyalások valóban konstruktívak voltak. Hálás vagyok az Egyesült Államoknak és az Egyesült Arab Emírségnek a kiváló szervezésért és közvetítésért” – mondta.

Az elnöki hivatal vezetője nem árult el további részleteket a tárgyalásokról. Budanov az Ukrajnát képviselő csoport tagja volt a találkozón.

Oroszország és Ukrajna hadifoglyokat cserélt

Február 5-én bejelentették, hogy a megállapodásoknak megfelelően Oroszország és Ukrajna újabb hadifogolycserét hajtott végre. Erről az orosz védelmi minisztérium számolt be. Az orosz védelmi minisztérium nyilvánosságra hozta a fogságból visszatért orosz katonákról készült felvételeket.

A minisztérium szerint 157 orosz katonát küldtek vissza ukrán területről. Ugyanennyi foglyot szállítottak át Kijevbe cserébe. Konkrétan arról számoltak be, hogy a Kurszki régió három lakosát, akiket a kijevi hatóságok illegálisan fogva tartottak, visszaküldték Oroszországba. Megjegyezték, hogy az Egyesült Arab Emírségek és az Egyesült Államok humanitárius segítséget nyújtott. Az orosz katonák jelenleg a Fehérorosz Köztársaságban tartózkodnak, ahol a szükséges pszichológiai és orvosi ellátásban részesülnek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök viszont szintén részleteket árult el a fogolycseréről. „Hazahozzuk az embereinket – 157 ukránt. Ők a Fegyveres Erők, a Nemzeti Gárda és az Állami Határőrség tagjai. Katonák, őrmesterek és tisztek” – jelentette ki az ukrán vezető – adta hírül a Lenta.ru.