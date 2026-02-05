Megtörné Kína ritkaföldfém monopóliumát Washington

Roppant mód idegesíti Washingtont, hogy Kína szinte egyeduralkodóvá vált a ritkaföldfémek bányászata és feldolgozása terén. Most az USA kitalált egy stratégiát a hegemónia megtörésére - persze olyat, amiben Peking még véletlenül sincs megemlítve.

Ropogtatni való - csak épp nem igen kapható

A korábbinál is fokozottabb erőfeszítéseket kíván tenni az Egyesült Államok a kritikus ásványok kereskedelmének megújítására - írja vezető cikkében e BBC. Mint olvasható, a szóban forgó ritkaföldfémek épp úgy kulcsfontosságúak az okostelefonok, mint a korszerű fegyverek gyártásához. E lépésével az USA egyértelműen megpróbálja megtörni Kína dominanciáját az iparágban. A lap ugyanakkor megjegyzi, a J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter által jegyzett nyilatkozatban egy szóval sem említik Kínát - de ennek ellenére kristálytisztán tudható, hogy „róla" van szó.

A minap az amerikai Külügyminisztérium adott otthont az első, témába vágó magas szintű rendezvénynek. Ezen olyan országok és szervezetek vettek részt, mint az Egyesült Királyság, az Európai Unió, Japán, India, Dél-Korea, Ausztrália és a Kongói Demokratikus Köztársaság.

A találkozón Vance nagy általánosságban kárhoztatta a dömpingszerű „külföldi kínálatot”. Az alelnök szerint „egyesek" szó szerint elárasztják a piacokat, s így lehetetlenné teszik, hogy más, amúgy lelőhelyekkel bíró államok bányákat nyissanak, illetve efféle célokra forrásokat különítsenek el. Az USA vámok bevezetését tervezi, hogy így akadályozza meg a kritikus ásványi anyagok árának túlzott csökkenését, ami eltántoríthatja a befektetéseket - mondta az alelnök.

David Copley, Donald Trump elnök különleges asszisztense azt nyilatkozta, az Egyesült Államok „több százmilliárd dollárnyi tőkét kíván befektetni a bányászati ​​ágazatba a közeljövőben”.

Jamieson Greer, a washingtoni kormány kereskedelmi képviselője az értekezleten bejelentette, az Egyesült Államok, Japán és az Európai Bizottság összehangolt kereskedelmi politikát alakít ki annak érdekében, hogy összefogva tudják elkerülni a fontos ásványkincsek kitermelését akadályozó problémákat.