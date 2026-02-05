Külföld
Megérkezett Oroszország válasza
Hivatalosan tiltakozott a német kormány január 22-i döntése ellen
Oroszország hivatalosan tiltakozott a német kormány január 22-i döntése ellen, amely az Oroszországi Föderáció nagykövetségének egyik alkalmazottját utasította ki. Moszkva visszautasította a gyanúsítást, hogy a diplomata kémkedett volna. A dpa német hírügynökség információi szerint a persona non gratának (nemkívánatos személy) nyilvánított diplomata az orosz katonai attasé helyettese volt.
Moszkva most „szimmetrikus” válaszként szintén kiutasított egy német diplomatát.
„A német fél cselekedeteit olcsó provokációnak tartjuk, amelynek célja a németországi orosz diplomáciai képviselet hiteltelenítése” - közölte a moszkvai külügyminisztérium. Hozzáfűzték, hogy Németország egyedül viseli a „teljes felelősséget a kétoldalú kapcsolatok újabb eszkalációjáért”.