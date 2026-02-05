2026. február 5., csütörtök

Előd

EUR 379.31 Ft
USD 321.97 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Megérkezett Oroszország válasza

Hivatalosan tiltakozott a német kormány január 22-i döntése ellen

MH/ MTI
 2026. február 5. csütörtök. 15:24
Megosztás

Oroszország nemkívánatos személynek nyilvánította a moszkvai német nagykövetség egy alkalmazottját, válaszul arra, hogy Németország korábban kiutasított egy Berlinben dolgozó orosz diplomatát.

Megérkezett Oroszország válasza
A moszkvai német nagykövetség egy alkalmazottját nemkívánatos személynek nyilvánította Oroszország
Fotó: AFP/Natalia Kolesnikova

Oroszország hivatalosan tiltakozott a német kormány január 22-i döntése ellen, amely az Oroszországi Föderáció nagykövetségének egyik alkalmazottját utasította ki. Moszkva visszautasította a gyanúsítást, hogy a diplomata kémkedett volna. A dpa német hírügynökség információi szerint a persona non gratának (nemkívánatos személy) nyilvánított diplomata az orosz katonai attasé helyettese volt.

Moszkva most „szimmetrikus” válaszként szintén kiutasított egy német diplomatát.

„A német fél cselekedeteit olcsó provokációnak tartjuk, amelynek célja a németországi orosz diplomáciai képviselet hiteltelenítése” - közölte a moszkvai külügyminisztérium. Hozzáfűzték, hogy Németország egyedül viseli a „teljes felelősséget a kétoldalú kapcsolatok újabb eszkalációjáért”.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink