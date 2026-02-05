Megérkezett Oroszország válasza

Oroszország nemkívánatos személynek nyilvánította a moszkvai német nagykövetség egy alkalmazottját, válaszul arra, hogy Németország korábban kiutasított egy Berlinben dolgozó orosz diplomatát.

Oroszország hivatalosan tiltakozott a német kormány január 22-i döntése ellen, amely az Oroszországi Föderáció nagykövetségének egyik alkalmazottját utasította ki. Moszkva visszautasította a gyanúsítást, hogy a diplomata kémkedett volna. A dpa német hírügynökség információi szerint a persona non gratának (nemkívánatos személy) nyilvánított diplomata az orosz katonai attasé helyettese volt.

Moszkva most „szimmetrikus” válaszként szintén kiutasított egy német diplomatát.

„A német fél cselekedeteit olcsó provokációnak tartjuk, amelynek célja a németországi orosz diplomáciai képviselet hiteltelenítése” - közölte a moszkvai külügyminisztérium. Hozzáfűzték, hogy Németország egyedül viseli a „teljes felelősséget a kétoldalú kapcsolatok újabb eszkalációjáért”.