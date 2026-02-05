Kijevben temettette újra férjét egy ukrán özvegy

Attól tartva, hogy szülővárosát az orosz hadsereg elfoglalja, egy ukrán nő kiásatta férje sírját Kelet-Ukrajnában, és több száz kilométerrel arrébb, Kijevben temette újra. Natalija terhes volt, amikor a férfi meghalt, gyermekük soha nem találkozhatott az apjával – írja az Origo .

Egy ukrán háborús özvegy, Natalija attól tartva, hogy szülővárosát elfoglalhatják az orosz erők, kiásatta férje sírját Kelet-Ukrajnában, és Kijevben temettette újra. A férfi, Vitalij 2022-ben esett el a kelet-ukrajnai harcokban, miután önkéntesként csatlakozott az ukrán hadsereghez az orosz invázió kezdetén.

A BBC beszámolója szerint Vitalijt eredetileg Szlovjanszkban temették el, a Donbász térségében, azonban az orosz csapatok azóta egyre közelebb kerültek a városhoz. Natalija emiatt döntött úgy, hogy férje földi maradványait több száz kilométerrel nyugatabbra, Kijev egyik temetőjében helyezteti végső nyugalomra. A nő a brit közszolgálati médiának azt mondta: korábban abban bíztak, hogy a háború hamar véget ér, ám a frontvonal folyamatosan közeledik.

Vitalij civilben keramikusművészként dolgozott, felesége elmondása alapján nem katonai pályára készült, de kötelességének érezte az ország védelmét. Natalija terhes volt, amikor a férfi meghalt, gyermekük soha nem találkozhatott az apjával.

Szlovjanszkban az utóbbi hónapokban jelentősen fokozódtak a támadások. A nő beszámolója alapján korábban heti rendszerességűek voltak a csapások, jelenleg azonban akár kétnaponta is történnek támadások, drónokkal és irányított bombákkal. A város továbbra is ukrán ellenőrzés alatt áll, de a frontvonal közelsége miatt a lakosság bizonytalanságban él.

A BBC felidézi: miközben az Egyesült Államok béketárgyalásokat sürget Moszkva és Kijev között, a legnagyobb nyomás Ukrajnára nehezedik, különösen a keleti területek jövőjével kapcsolatban. Az ország területének mintegy egyötöde jelenleg orosz ellenőrzés alatt van.

A cikkben megszólaló ukrán katonák szerint a harcok folytatása elkerülhetetlen, és többen úgy vélik, hogy a területi engedmények nem garantálnák Ukrajna hosszú távú biztonságát. Egy katona úgy fogalmazott: a jelenlegi helyzetben a győzelem elsősorban az államiság és az intézmények megőrzését jelenti.

Natalija elmondta: megkönnyebbülést jelent számára, hogy férje sírja most már biztonságosabb helyen van, ugyanakkor nem hisz abban, hogy Oroszország hosszú távon megállna az elfoglalt területeknél. Véleménye szerint egy esetleges szünet után újabb offenzívák következhetnek.