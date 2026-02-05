2026. február 5., csütörtök

Előd

EUR 379.31 Ft
USD 321.97 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Kijevbe látogatott Donald Tusk

Volodimir Zelenszkijjel találkozott a lengyel vezető

MH/MTI
 2026. február 5. csütörtök. 14:59
Megosztás

Kijevbe látogatott csütörtökön Donald Tusk lengyel kormányfő, aki az ukrán fővárosban Volodimir Zelenszkij elnökkel találkozott – közölte Facebook-oldalán a varsói miniszterelnöki hivatal.

Kijevbe látogatott Donald Tusk
Donald Tusk ismét Kijevbe érkezett
Fotó: AFP/NurPhoto/Artur Widak

A látogatás elején Tusk és Zelenszkij lerótták tiszteletüket az Ukrajna védőinek szentelt kijevi emlékfalnál. A találkozó további programjáról még nem közöltek részleteket.

A lengyel kormányfőt a kijevi pályaudvaron az ukrán külügyminiszter üdvözölte. Andrij Szibiha ezt követően az X-en azt írta: Lengyelország „élen jár” az Ukrajnának adott támogatás, ezen belül az energetikai segítségnyújtás terén.

A lengyel küldöttség tagja Andrzej Domanski pénzügyminiszter is, aki lengyel részről az Ukrajna háború utáni újjáépítéséről szóló következő nemzetközi fórumot készíti elő.

A PAP lengyel hírügynökség szerint a látogatás az ukrajnai energetikai infrastruktúra elleni orosz légitámadásokkal is összefügg.

Lengyelország az utóbbi napokban kormányzati stratégiai tartalékokból, valamint közadakozásból származó áramfejlesztőket szállított Ukrajnának.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink

Megalázták Kaja Kallast

Megalázták Kaja Kallast

ĀIsmét olyan kijelentéseket tesz, amelyek ellentmondanak a „józan észnek és a történelmi tényeknek”