Kijev az összeomlás határán?

Az orosz erők február 5-re virradóra drónokkal támadták Kijevet, a helyi hatóságok közlése szerint legalább két ember megsérült. – írja az Origo .

Miután Donald Trump amerikai elnök kérésére rövid ideig szüneteltek a Kijev elleni csapások, Oroszország az elmúlt napokban ismét támadásokat indított a főváros ellen, miközben a lakosság továbbra is fagyos hideggel kénytelen szembenézni.

A Suspilne közszolgálati műsorszolgáltató jelentése szerint helyi idő szerint hajnali 2 óra körül robbanások hallatszottak a fővárosban. Nem sokkal később, körülbelül 4 óra 15 perckor újabb robbanás hangját észlelték a városban – írja a KVIV independent.

Vitalij Klicsko főpolgármester közölte, hogy a támadás Kijev több városrészét is érintette, köztük az Obolonszkij, a Darnyickij, a Sevcsenkivszkij és a Szolomjanszkij kerületet.

Ukrajna Állami Katasztrófavédelmi Szolgálata arról számolt be, hogy a Sevcsenkivszkij kerületben tűz keletkezett egy négyemeletes irodaházban, valamint károk keletkeztek egy óvodában is a Szolomjanszkij kerületben.

A hatóságok közlése szerint az Obolonszkij kerületben parkoló autók gyulladtak ki a dróntámadás következtében, emellett a Szolomjanszkij kerületben négy épület ablakai is megrongálódtak.

A támadás mindössze két nappal azután történt, hogy Oroszország a tél eddigi legnagyobb csapását mérte Ukrajnára: 71 rakétát és 450 drónt indított ukrán városok, köztük Kijev ellen. A támadás több lakóépületet is eltalált a fővárosban, legalább kilenc ember megsérült. A február 3-i támadás során Oroszország hőerőműveket, valamint kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő létesítményeket is célba vett, amelyek Kijevet, Harkovot és Dnyiprót látják el. Erre azt követően került sor, hogy a Kreml korábban azt közölte: szünetelteti az energetikai létesítmények elleni támadásokat, de ezt csak február 1-jéig ígérte.

A főváros elleni legutóbbi támadás idején Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok február 4-én Abu-Dzabiban lezárta a háromoldalú tárgyalások második fordulóját, és várhatóan február 5-én újabb béketárgyalási körre kerül sor.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a találkozók után kijelentette, hogy „a békés rendezéshez vezető ajtó továbbra is nyitva áll”, ugyanakkor Oroszország folytatja a háborút mindaddig, amíg Ukrajna meg nem hozza a „megfelelő döntéseket” — anélkül, hogy pontosította volna, mire gondol.

A folyamatban lévő tárgyalások ellenére Vlagyimir Putyin orosz elnök nyilvánosan nem jelezte, hogy elmozdult volna korábbi követeléseitől.