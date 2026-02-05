Kattant a bilincs a vagyontitkoló ukrán képviselő csuklóján

Bilincs kattant az Ungvári Városi Tanács egyik képviselője csuklóján, aki 13,8 millió hrivnya vagyont titkolt el - írja a Kárpát. in.ua. Mint olvasható, az Ungvári Városi-Járási Bíróság vizsgálóbírája a Kárpátaljai Megyei Ügyészség kérelmére előzetes letartóztatást rendelt el. Az érintett persze ideiglenesen szabadlábra kerülhet, ha lefizet 11,5 millió hrivnya (85,6 millió forint) óvadékot.

A nyomozás és a Nemzeti Korrupcióellenes Ügynökség 2022-es vagyonnyilatkozat-ellenőrzése szerint a képviselő szándékosan nem tüntette fel számos vagyon- és pénzügyi kötelezettségét. A bevallatlan vagyon összértéke meghaladja a 13,8 millió hrivnyát, ideértve családtagjai által használt ingatlanokat, egy 360 m²-es ungvári családi házat és kijevi ingatlanokat.

Utalnak arra is, az érintett nem jelentett be több mint 315 ezer dollár (több mint száz millió forintnyi) készpénzt, amelyet harmadik személynek adtak kölcsönként, ezzel megkísérelve e javak eredetének legalizálását. A házkutatások során órákat, festményeket, autókat és egyéb értékeket foglaltak le.