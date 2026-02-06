India hátba szúrta Oroszországot?

Az Egyesült Államok és India vezetői a hét elején szinte egy időben jelentették be, hogy megszületett a két ország közötti kereskedelmi megállapodás, csakhogy nem egészen ugyanazt mondták.

Donald Trump szerint a megállapodás részeként Washington 18 százalékra csökkenti az indiai árukra kivetett vámokat, cserébe India leállítja az orosz kőolaj vásárlását. Narendra Modi ezzel szemben kizárólag a vámcsökkentést és a „Made in India” program sikerét hangsúlyozta – az orosz energiahordozókról egy szó sem szólt.

Ez a „kis” különbség jókora vihart kavart az országban. Az ellenzék, élén Rahul Gandhival, azzal vádolja a kormányt, hogy Washington nyomására megalázó engedményeket tett az amerikaiaknak. A Kongresszus párt parlamenti vitát és a szerződés teljes szövegének nyilvánosságra hozatalát követelte, amiből az lett, hogy a kabinet képviselői hosszabban ugyan, de lényegében csak megismételték Modi optimista nyilatkozatát .

A kérdés azért különösen érzékeny, mert India az elmúlt években az orosz olaj egyik legnagyobb vásárlójává vált. A diszkontált szállítmányok jelentősen csökkentették az importköltségeket, tompították az inflációt, és stabilizálták a költségvetést, aminek akár szerepe is lehetett Modiék 2024-es választási sikerében. Viszont a politikai klíma nem teljesen nyugodt, és az orosz olaj lecserélése valamelyik drágább alternatívára könnyen megbosszulhatja magát – akár már idén, ugyanis négy államban és egy szövetségi területen 2026-ban is az urnákhoz járulnak majd az emberek.

Egyébként az is kérdéses, hogy tudná-e valaki gyorsan pótolni azt a napi 1,2 millió hordónyi olajat, amit most Oroszország szállít Indiának. Felmerült, hogy részben Venezuela vagy az USA léphetne a Föderáció helyére. Csakhogy mindkét forrás drágább, és egyik sem teljesen kompatibilis az indiai finomítók beállításával. Arról nem is beszélve, hogy Indiának az utóbbi években jelentős bevételei származtak abból, hogy az orosz jellegét kézen-közön elvesztő olajat szállított az Európai Unióba.

Nemzetközi elemzések szerint éppen ezért a teljes szakítás Oroszországgal nem reális forgatókönyv. Legfeljebb részleges csökkentés képzelhető el, hasonlóan ahhoz, amikor Donald Trump vámfenyegetésére válaszul 2 millió hordóról több lépcsőben 1,2-1,5 millióra vitték le az importot. Egyébként az Egyesült Államok elnöke akkoriban úgy ünnepeltette magát, mint aki elérte a „teljes leállást”, és ezzel hamarosan az ukrajnai háború lezárására kényszeríti Moszkvát.

Itt érdemes megjegyezni egyébként, hogy a Kreml hivatalosan azt közölte: semmilyen értesítést nem kapott indiai részről az olajvásárlások beszüntetéséről.

Amúgy, ha ez mégis megtörténne, az azt jelentené, hogy Donald Trump hatalmas öngólt lőtt, már amennyiben komolyan gondolta, hogy meg akarja törni Kínát, és le akarja választani Moszkvát Pekingről. Ha ugyanis India valóban kivonul az orosz piacról, az ott felszabaduló mennyiségek szinte kizárólag Kína felé terelődnek. Ez Peking számára tartós energiaár-előnyt és ipari versenyelőnyt jelenthet, miközben India visszaszorul a drágább, tengeri útvonalakon érkező beszerzésekre. Másként fogalmazva: Oroszország így továbbra sem maradna bevétel nélkül, Kína pedig az Indo-csendes-óceáni térségben is tovább erősíthetné a befolyását.