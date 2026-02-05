Francia ultimátum Szíriának

Az Iszlám Állam dzsihadista szervezet elleni harc folytatása abszolút elsődleges Párizs számára – jelentette ki a francia diplomácia vezetője csütörtökön Damaszkuszban. Jean-Noel Barrot egyúttal felszólította a szíriai vezetést: teljesítse maradéktalanul a kurdokkal a múlt héten megkötött megállapodást.

„Franciaország tíz év óta küzd és harcol rendületlenül és könyörtelenül az Iszlám Állam ellen Irakban csakúgy, mint Szíriában” – jelentette ki Jean-Noel Barrot, miután megbeszélést folytatott szíriai kollégájával, Aszaad es-Sibanival.

„Azért jöttem ide, hogy megerősítsem: ez abszolút elsődlegességgel bír Franciaország számára” – tette hozzá.

Barrot látogatására néhány nappal a nyugati dzsihadistaellenes koalíció hétfői rijádi tanácskozása után került sor. A szíriai fővárosból a francia külügyminiszter Irakba, onnan pedig Libanonba utazik – közölte a francia külügyminisztérium.

A dzsihadistaellenes harc oszlopának számító kurdoknak Damaszkusz nyomására ki kellett vonulniuk az ország északi részének jelentős területeiről, ahol a dzsihadisták börtönei és a táborok találhatók, és ahol a családjuk is lakik. A kurd vezetésű Szíriai Demokratikus Erőknek (SDF) integrálódniuk kell a szíriai hadseregbe.

Jean-Noel Barrot hangsúlyozta „Emmanuel Macron francia elnök ”személyes elkötelezettségét„ a vérfürdő elkerülése, a tűzszünet elősegítése, a Damaszkusz és a kurdok közötti egyezség létrejötte iránt”.

Hozzátette, hogy megítélése szerint haladást értek el a január 29-i megállapodás életbe léptetésében, és közölte, hogy Irakban találkozik Mazlum Abdival, a kurd erők vezetőjével.l.

A megállapodás miatt füstbe ment a kurdoknak az a reménye, hogy megtarthatják azt az autonóm övezetet, amelyet az országban 2011 és 2024 között dúló polgárháború idején hoztak létre Szíria északi és keleti részén.

Az Iszlám Állam elleni harc kérdése a tárgyalóasztalra kerül csütörtökön a központi vezetéssel Bagdadban, illetve az iraki kurd regionális hatóságokkal Erbílben folytatandó tárgyalásokon is – közölte az AFP francia hírügynökséggel egy magas rangú francia diplomáciai vezető.