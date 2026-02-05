Felszólította Iránt a német kancellár

A közel-keleti helyzet súlyosbodásától óvott csütörtökön Dohában a német kancellár, egyúttal felszólította Teheránt, hagyjon fel az agresszióval és üljön tárgyalóasztalhoz.

Friedrich Merz a katari fővárosban elmondta, egyeztetései középpontjában az Iránnal való konfliktus esetleges mélyülése miatti aggodalom állt, és leszögezte: Berlin mindent megtesz a térség stabilitása érdekében.

A kancellár egyeztetett Tamím bin Hamas Ál Szání katari emírrel is, kiemelve, hogy a globális gazdasági felfordulás, a geopolitikai bizonytalanság és a technológiai átalakulások idején országaik egyebek között a jövőbeni beruházásokra összpontosítanak.

A német sajtónak Dohában adott interjújában egyúttal méltatta Öböl-menti államokat, különösen Katart mint olyan országot, amely régóta politikai stabilitásra törekszik, hozzátéve, hogy a diplomáciai erőfeszítésekben a katari emír személyesen is kiemelt szerepelt vállalt.

Elmondta, hogy Tamím bin Hamas Ál Száníval folytatott megbeszélésén egyetértettek abban, hogy a különböző konfliktusok, mind a Közel-Keleten, mind Ukrajnában, „minden államot érintenek”.

„Ezért nagyon fontos, hogy a hatékony gazdasági együttműködés mellett politikailag is összehangoljuk mozgásunkat, hogy közösen léphessünk fel a világban dúló konfliktusokkal szemben” - tette hozzá.

A kancellár elmondta azt is, hogy a Perzsa-öböl országaiban tett látogatása során emberi jogi kérdésekről is tárgyalt, „azonban zárt ajtók mögött”.

A kancellár szerdai rijádi tárgyalásaira kitérve Merzhez közel álló források elmondták, a kancellár új szintekre kívánja helyzeni a hazája és Szaúd-Arábia közötti kapcsolatokat, különös tekintettel a gazdasági viszonyokra, „nyitottnak és szívélyesnek” nevezve a Merz és Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös megbeszélését.

A német vezető a tervek szerint az Egyesült Arab Emírségekben folytatja közel-keleti körútját.

Ugyancsak csütörtökön Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter bírálta a német kormányt, amiért Merz újabb szankciókat helyezett kilátásba Teheránnal szemben, amennyiben a síita állam hatóságai nem hagynak fel az ellenzéki tüntetők elleni erőszakkal, valamint abban az esetben, ha Irán folytatja nukleáris programját.

„Németország valaha a fejlődés motorja volt, ma már a visszafejlődésé” - jelentette ki Aragcsi az X-en közzétett üzenetében, amelyben egyúttal „ellenszenves embernek” nevezte a kancellárt.

Mint a tárcavezető kiemelte, Teherán mindig szoros kapcsolatokra törekedett Németországgal, és reményét fejezte ki, hogy az országba „vissza fog térni egy tiszteletreméltóbb és érettebb vezetés”.

A kancellár szerdán jelentette ki, hogy Berlin kész fokozni a Teheránra gyakorolt nyomást és az ügyben szoros kapcsolatban áll az Egyesült Királysággal, Franciaországgal, az Egyesült Államokkal, Izraellel és régiós partnereivel.

„A térség békéje és biztonsága ugyanis számunkra is fontos” - tette hozzá.

Merz csütörtökön, az iráni külügyminiszter üzenetével kapcsolatos újságírói kérdésre azt felelte, Aragcsi üzenete szerinte „idegességre és bizonytalanságra utal”.