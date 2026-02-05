2026. február 5., csütörtök

Külföld

Egy új nukleáris egyezménybe Kínát is be kell vonni

Trump nemsokára bejelentést tesz

MH/MTI
 2026. február 5. csütörtök. 13:11
Minden, a nukleáris fegyverekkel kapcsolatban Oroszországgal kötendő egyezménybe Kínát is bele kell venni – szögezte le helyi idő szerint szerdán Marco Rubio amerikai külügyminiszter, az atomfegyverek szabályozását biztosító amerikai-orosz Új START egyezmény lejárta előestéjén.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter
Fotó: AFP/Mandel Ngan

A tárcavezető újságíróknak rámutatott arra, hogy korábban Donald Trump amerikai elnök már világosan elmondta, Kína nélkül nem születhet valódi, a 21. századnak megfelelő egyezmény a nukleáris fegyverek korlátozásáról, tekintettel az ázsiai ország fegyverarzenáljára.

Elmondta azt is, hogy Trump nemsokára bejelentést tesz az üggyel kapcsolatban, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok az egyeztetésekbe Pekinget is be kívánja vonni.

A hadászati nukleáris fegyverzetek csökkentéséről szóló, Új START, START-3 vagy prágai szerződés néven ismert, tíz évre szóló és legfeljebb öt évvel meghosszabbítható hatályú megállapodást 2010. április 8-án írta alá Oroszország és az Egyesült Államok akkori elnöke, Dmitrij Medvegyev és Barack Obama.

Vlagyimir Putyin orosz elnök tavaly szeptemberben közölte: Oroszország az Új START szerződés lejárta után is kész egy évig tartani magát a megállapodáshoz, ha az Egyesült Államok is így tesz. Trump erre a javaslatra hivatalosan nem reagált.

